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影／野柳女王頭夜訪聲光震撼搶先曝 「雙后傳承」百變造型炫目

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影
「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影

「2026野柳石光夜訪女王」6月28日至7月12日，每晚6點30分至9點於野柳地質公園登場。交通部觀光署北觀處昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀炫麗奪目，今年以「潮汐藝廊・雙后傳承」為主題，現場如一座夜間地景美術館，震撼聲光效果與自然地景融合，展現科技與地質對話的魅力。

野柳地質公園入口區「潮汐藝廊」揭開序幕，進入仿真區「星潮光境」，一旁的地境樂園用奇岩光影營造童趣時光；俏皮公主區「公主的畫室」將岩壁化身巨型畫布，融合在地學童的想像力與藝術大師的細膩筆觸，創意十足，寓意女王頭傳承俏皮公主。

儷影湖區「儷影幻境」6月28日以沉浸式氛圍為女王埋下伏筆；女王頭區「女王的畫布」定時展演主題光雕秀，透過藝術家的創意筆觸，勾勒女王跨越古今的獨特美學。

北觀處代理處長吳建志說，活動亮點一是首度與數位發展部數位產業署合作，推動「全民徵件計畫」，決選出60幅作品投影於仿真雙后地景之上，人人畫出心中的女王讓世界都看見。其次，俏皮公主區「公主的畫室」將岩壁化身巨型畫布，定時展演「雙后傳承」全新動畫秀，非常精采。

活動期間除燈區與主題光雕秀外，6月28日、7月2至5日、7月9至12日有街頭藝人演出，6月28日晚間7點於俏皮公主區開幕式。

門票採限量發售，每晚3000張，晚間6點30分及7點30兩場次入場，中間無清場。票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種，12歲(含)以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名、野柳居民憑有效證明文件免費入場。

即日起可於KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、雄獅旅遊、易遊網、ibon、FamiPort等線上通路預購限量優惠票，加贈活動特約商店100元電子抵用券1張，數量有限贈完為止。百元抵用券可於周邊餐廳、溫泉住宿與伴手禮等店家使用。

活動相關資訊請參考：

野柳石光夜訪女王官網

北觀處官網

野柳地質公園官網

「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影
「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影

「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影
「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影

「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影
「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影

「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影
「2026野柳石光夜訪女王」昨晚試燈，五光十色全新光雕秀、動畫秀，野柳女王頭多變造型，炫麗奪目。記者游明煌／攝影

野柳 交通部 北觀處 女王頭

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