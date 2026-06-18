集團結婚 新北備妥婚育大禮包

現代人不婚、不生，成家風氣低迷。新北去年結婚一萬八二五七對，跌破二萬大關，北市去年一萬○八八七對，差點跌破一萬對。雙北近三年結婚對數、粗結婚率呈現下降走勢，去年新北粗結婚率百分之四點五一、北市百分之四點四二，雙雙跌破百分之五大關。

新北今年集團婚禮九月五日在新莊典華會館，昨天起開放報名，設籍或就業在新北的未婚男女皆可參加。報名截止是六月廿六日下午五時，七月三日抽一百個名額。

近年集團（聯合）婚禮夯，物價上漲、金價攀高，結婚預算壓力比以前大，聯合結婚成了方便實惠選擇。去年新北有二二六對新人報名，中籤率四成。

新北市府昨為今年聯合婚禮宣傳，民政局長林耀長說，正取者除可獲草山金工手作專屬對戒、淡水將捷金鬱金香酒店住宿券及家電好禮，有機會抽中義大利威尼斯、日韓航線雙人機票等大獎。

副市長劉和然表示，今年聯合婚禮以「情定新北 永結同心」為主軸，為百對佳偶打造時尚閃耀婚禮，成為幸福起點。劉細數，從婚前的單身聯誼到聯合婚禮，及婚後的凍卵補助、好孕專車、生育獎勵金、生生喝鮮奶、全國最多的公共托育、提高社宅的婚育宅比率，落實「樂婚、敢生、能養」的友善城市目標。

此外，參與新人婚後一年內懷孕可獲「好孕彌月禮盒」、加碼玉美人觀光工廠「寶寶見面禮」及初生衣ＤＩＹ體驗券，為寶寶打造第一件衣服。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，因工作遷移、生活視野改變，現代人重視個人主義，會從自己的需要、自我價值出發，考量結婚生子可能影響生活品質，許多人對成家卻步。結婚率低牽動少子化及未來長照負擔，一人化家庭增多，孤寂感及心理健康議題也值得關注。