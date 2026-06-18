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舊公寓免車位代金 新北先行已6案

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北二○二四年率先放寬規定，降低老舊公寓增設電梯門檻，改善高齡住戶上下樓困境。都更處統計，新北增設電梯補助歷年共受理三十六案、核准二十三案，五樓以下老舊公寓增設電梯免繳停車位代金措施有六案，全數獲核准。

市府修正都市計畫法新北市施行細則，對符合條件的老舊公寓，若增設電梯涉及法定停車位，可取消停車位且免繳代金，降低推動阻礙。都更處直言，增設電梯不只是法規問題，涉及住戶整合、資金籌措及規畫設計，多數社區仍在整合階段，政策效益仍需時間發酵。

都更處舉例，中和區民治街一處五樓老舊公寓，想推動增設電梯涉及法定停車位及排水溝等問題進度牛步。新制上路後，市府邀集建築師及相關單位現勘，協助社區釐清法規及補助申請流程，住戶正持續整合意願並進行規畫設計。

中和民治街這處五樓公寓屋齡逾四十年，七十歲施姓住戶說，社區為裝設電梯案討論五、六年，住戶老人比率高，上下樓梯吃力，部分長輩一天只下樓一次。

電梯夢實現不易，施男說，社區推動增設電梯最大障礙之一是法定停車位問題。依規定若取消停車位，須繳納停車位代金，加上涉及住戶協調與空間調整，取得共識過程挑戰多。

「親兄弟都很難喬了，何況要前後左右鄰居同意。」施男苦笑說，社區開過多次會議，一度陷入僵局，久而久之住戶熱情逐漸消退。近年新北放寬規定，符合條件的老舊公寓若因增設電梯取消法定停車位，可免繳停車位代金，讓社區看到曙光。

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