排除障礙 北市老屋裝電梯 擬免車位代金

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，但若因此取消法定停車位，須繳上百萬代金，跨黨派議員提案取消，議會法規委員會昨審查通過，預計下周送臨時大會二、三讀。議員也憂心規定獲補助電梯五年內不得拆，會影響都更意願，都發局允諾討論相關規定。

補助老舊公寓增電梯是市府都更八箭之一，都發局統計，前年至今有一七八案申請。法規會昨審查「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案，若申請增設升降機，致減少或取消設置法定停車位，可免繳納代金。

提案議員汪志冰指出，全國老舊公寓占比是北市最高，補助增設電梯行之多年，補助金額也增加，但增設電梯落點，若剛好有法定停車位，按照現行法令必須要繳代金，增加社區的負擔，反成申設障礙。

建管處長虞積學指出，代金計算用土地公告現值加上新建建築物的工程造價，除以總樓地板面積換算出金額。以北市為例，一個車位代金約二百至三百萬，確實會造成整個社區負擔跟爭議。

虞積學說，老舊公寓是連棟式，增設電梯原本要百分之一百土地所有權人同意，後來也修法降低成只要二分之一以上同意即可；另外若一樓的住戶不願意分攤，其他樓層願意給他相關持分，如果住戶可以溝通好，未來增電梯後，一樓不出錢也可以持分。

另外，北市協助老舊建築物增設電梯補助作業規範明定，若增設電梯，補助款撥款五年內不得拆除，議員議員洪健益、徐弘庭指出，是否意味不能都更？

簡瑟芳表示，依過往經驗，都更從整合意願到報核事業計畫，核定之後還要協調不同意戶到拆除，會有一段時間，因此希望五年內「不得拆除」。

徐弘庭指出，法理上因為有補助不能拆電梯，但如果五年內完成都更後要拆，把補助款還回來即可？應該要留這樣條款；簡瑟芳表示，目前沒有，但是可以討論。