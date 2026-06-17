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萬華36年古早味文具店驚傳將歇業 當地人集體崩潰「說不出來的鼻酸」
隨著時代變遷與網路購物普及，台灣許多老店紛紛拉下鐵門歇業。一間位於台北市萬華區萬大路巷弄內，陪伴在地大小朋友走過36個年頭的「盈藝文具店」，日前宣布即將正式歇業。消息曝光後，立刻引發大批萬華民眾崩潰，「說不出來的鼻酸及感慨，這就是歲月」。
一名網友臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」發文透露，這間陪伴無數人長大的溫暖文具店即將結束營業。原PO表示，高齡75歲的老闆娘坦言，經營了30多年身體實在吃不消，加上有內行網友透露，先前與老闆閒聊時得知無人願意接手，在無人傳承的情況下，因此才做出熄燈決定。原PO也溫暖呼籲大家，能在老店最後的倒數時光裡前往支持一波，用新台幣幫忙下架用得著的文具。
這則歇業消息迅速勾起大批萬華人的回憶，留言透露，「小時候放學的必經之地，沒有要買的也會進去逛兩圈，滿滿的回憶呀」、「想當年最新的文具只有盈藝有賣」、「飲料一罐很便宜…搬走之前偶爾都會去買」。
許多網友大讚老闆夫妻待人極為和氣，「夫妻倆待人接物沒話講，任何文具放哪裡都知道」、「極具人情味的小店，小東西一塊錢兩塊錢都可以零買，不會擺出不屑的臉色」；更有鄉民感嘆，從小被這對文具行夫婦看著長大，如今卻接到歇業訊息，「說不出來的鼻酸及感慨，這就是歲月」，願辛苦的老闆娘能好好休息。
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