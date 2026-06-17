歷年星星最多 汐止區48里獲環境五星公所頒紅榜

汐止區環境認證再傳佳績，今年48個里拿到240顆星，是歷年來最多，其中有4個里蟬聯五星認證12連霸，汐止區也獲得新北市第一級第三名的好成績，今(17)日汐止區公所舉辦里環境認證精進會議，召集里長們到場，一一頒發得獎五星級紅榜，並且邀請志工們一起分享這份喜悅。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心頒發里環境認證五星級，這次汐止區總共有48個里榮獲五星認證，非常謝謝在地所有里長以及環保志義工大力協助，一起維護汐止地區的環境清潔衛生，以及防治相關登革熱的發生，因為馬上也要進入夏季登革熱好發期間，期盼大家都能夠一起來維護里內環境。

厚德里長陳有諒說，今年度里環境認證汐止區有48個里參加，全部都拿到五星級，汐止區公所也獲得第一級的第三名，大家的努力有目共睹，厚德里也很榮幸，感謝志工以及里民的付出，今年12連霸拿到五星級認證。

環境五星不容易，要一直維持更難，其中有4個里，包括厚德里、禮門里、復興里及北山里，則是蟬聯五星級認證12連霸，當天由汐止區長林慶豐一一頒發給各里得獎五星級紅榜，另外再加發12連霸及11連霸等紅榜，志義工一起上場授獎，都很開心。