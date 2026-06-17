淡水區沙崙里長輩化身「不老鼓手」 端午節繞境展成果

一年一度的端午佳節即將到來，今年淡水區沙崙里社區關懷據點的長輩們，將以特別的方式參與在地文化盛事清水祖師爺遶境活動，他們在打擊樂藝術家黃淨偉老師的帶領下，將於端午節當天加入遶境隊伍，為活動帶來充滿活力的太鼓與打擊樂演出。

帶領長輩們的擊樂藝術家黃淨偉老師分享，目前沙崙里關懷據點的鼓藝課程大約有20位學員參與，長輩們來到這裡不單單只是學習鼓藝技術，最主要的收穫其實是增加了人與人之間的交流互動。並且在端午節當天，將帶領這群優秀的學生參與在地文化盛事——清水祖師爺遶境活動，這樣的體驗不只是一場表演，更是要讓同學們去親身體會在地文化的傳承與意義，並將他們所學習到的這份溫暖，繼續傳承給下一代。

為了這場年度大活動，沙崙里社區關懷據點近期充滿了密集的鼓聲與歡笑聲。沙崙里長彭瑀筑表示，今年非常開心且榮幸能夠邀請到在地的優秀藝術家黃淨偉老師，來到據點教導長輩們打太鼓、打擊樂以及音樂等豐富課程。彭瑀筑指出，在黃老師豐富的教學經驗引導下，長輩們在樂齡學習的路上都有了顯著的成長與收穫。這次為了配合端午節活動，特別規劃帶領長輩們參加端午節的「大拜拜」遶境盛事，不僅激發了長輩們的熱情與上課認真態度，大家更是抓緊時間努力練習，期盼展現出最好的一面。

彭瑀筑也特別期盼，透過這樣豐富多元且具社會參與感的課程，能夠讓長輩們的樂齡生活更加精采，並鼓勵更多長輩願意走出家門，走進社區關懷據點共同學習、快樂成長。端午節當天，這群活力滿滿的「不老鼓手」們將在淡水街頭亮相，用激昂的鼓聲為傳統民俗活動注入全新的生命力。