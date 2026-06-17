快訊

影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

穿緊身白T爆紅！正妹主播傲人身材藏不住 大批粉絲狂讚：寫真偶像等級

聽新聞
0:00 / 0:00

顯龍有愛端午有情 平溪區共餐活動溫馨登場

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
顯龍愛心關懷慈善會長期投入公益服務，除協助辦理共餐活動外，也準備端午包粽與鄉親分享，將節慶祝福送到社區每個角落。圖／觀天下有線電視提供
顯龍愛心關懷慈善會長期投入公益服務，除協助辦理共餐活動外，也準備端午包粽與鄉親分享，將節慶祝福送到社區每個角落。圖／觀天下有線電視提供

端午佳節將至，為關懷地方長者及促進社區情感交流，平溪區公所結合顯龍愛心關懷慈善會及嶺腳社區發展協會，於嶺腳活動中心辦理「顯龍有愛・端午有情」共餐活動，邀請社區長輩及居民齊聚一堂，共享佳節溫馨時光，提前歡慶端午佳節。

活動現場洋溢濃厚節慶氛圍，鄉親們圍坐共餐，品嚐豐盛佳餚，彼此話家常、敘情誼，在歡樂融洽的氣氛中感受傳統節慶的人情溫暖。透過共餐活動，不僅增進居民互動交流，也凝聚社區向心力，讓長者感受到社會各界的關懷與陪伴。

此次活動特別感謝顯龍愛心關懷慈善會長期投入公益服務，除協助辦理共餐活動外，也準備端午包粽與鄉親分享，將節慶祝福送到社區每個角落。現場志工們熱情協助活動進行，以實際行動傳遞關懷與愛心，展現社區互助共好的精神。

平溪區公所表示，端午節不僅是重要傳統節日，更是聯繫情感、關懷鄰里的美好時刻。感謝顯龍愛心關懷慈善會、嶺腳社區及所有志工夥伴的熱情參與與支持，共同營造溫馨祥和的節慶氛圍。未來公所也將持續結合民間資源，推動各項關懷服務，打造友善幸福的生活環境。

平溪 端午節

延伸閱讀

寒士慶端午 基隆郵局、人安基金會為社會邊緣族送祝福

淡水關懷弱勢協會 連續19年端午節送暖不間斷

柳營重溪國小畢業生貼心雨中情 走訪社區探望長輩送暖

賞蓮、看龍舟、逛市集 臺南夏日限定活動登場

相關新聞

藍議員批綠營側翼影射網軍 籲蘇巧慧譴責抹黑行為

針對近日有綠營側翼指控國民黨新北市長參選人李四川疑似透過假帳號帶動網路聲量，藍營議員今天表示，相關指控至今未提出具體證據，僅憑截圖與影射就將帳號貼上「網軍」標籤，質疑是選舉操作手法，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧公開表態，譴責未經查證的攻擊行為。

雙溪附幼守護老戲院 孩子用創意喚醒地方記憶

位於雙溪老街的東和戲院，曾是地方重要的文化場域，承載許多居民共同回憶。雙溪國小附設幼兒園孩子在進行社區探索課程時，發現許多遊客鮮少注意這座充滿故事的老建築，進而對東和戲院產生濃厚興趣。也因此孩子們透過實地走訪及訪談社區長者，認識戲院過去的風華歲月，也開始思考如何讓更多人重新看見這座老戲院。

顯龍有愛端午有情 平溪區共餐活動溫馨登場

端午佳節將至，為關懷地方長者及促進社區情感交流，平溪區公所結合顯龍愛心關懷慈善會及嶺腳社區發展協會，於嶺腳活動中心辦理「顯龍有愛・端午有情」共餐活動，邀請社區長輩及居民齊聚一堂，共享佳節溫馨時光，提前歡慶端午佳節。

淡水區沙崙里長輩化身「不老鼓手」 端午節繞境展成果

一年一度的端午佳節即將到來，今年淡水區沙崙里社區關懷據點的長輩們，將以特別的方式參與在地文化盛事清水祖師爺遶境活動，他們在打擊樂藝術家黃淨偉老師的帶領下，將於端午節當天加入遶境隊伍，為活動帶來充滿活力的太鼓與打擊樂演出。

歷年星星最多 汐止區48里獲環境五星公所頒紅榜

汐止區環境認證再傳佳績，今年48個里拿到240顆星，是歷年來最多，其中有4個里蟬聯五星認證12連霸，汐止區也獲得新北市第一級第三名的好成績，今(17)日汐止區公所舉辦里環境認證精進會議，召集里長們到場，一一頒發得獎五星級紅榜，並且邀請志工們一起分享這份喜悅。

淡水清水祖師端午遶境2天 淡江大橋下橋禁止右轉

新北市淡水地區一年一度「清水祖師遶境」將自後天下午舉行2天，適逢端午連假加上淡江大橋通車，預計會有數萬人次衝擊當地交通，警方針對遶境路線範圍將視陣頭集結狀況彈性實施交通管制，提醒民眾留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。