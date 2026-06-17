顯龍有愛端午有情 平溪區共餐活動溫馨登場

端午佳節將至，為關懷地方長者及促進社區情感交流，平溪區公所結合顯龍愛心關懷慈善會及嶺腳社區發展協會，於嶺腳活動中心辦理「顯龍有愛・端午有情」共餐活動，邀請社區長輩及居民齊聚一堂，共享佳節溫馨時光，提前歡慶端午佳節。

活動現場洋溢濃厚節慶氛圍，鄉親們圍坐共餐，品嚐豐盛佳餚，彼此話家常、敘情誼，在歡樂融洽的氣氛中感受傳統節慶的人情溫暖。透過共餐活動，不僅增進居民互動交流，也凝聚社區向心力，讓長者感受到社會各界的關懷與陪伴。

此次活動特別感謝顯龍愛心關懷慈善會長期投入公益服務，除協助辦理共餐活動外，也準備端午包粽與鄉親分享，將節慶祝福送到社區每個角落。現場志工們熱情協助活動進行，以實際行動傳遞關懷與愛心，展現社區互助共好的精神。

平溪區公所表示，端午節不僅是重要傳統節日，更是聯繫情感、關懷鄰里的美好時刻。感謝顯龍愛心關懷慈善會、嶺腳社區及所有志工夥伴的熱情參與與支持，共同營造溫馨祥和的節慶氛圍。未來公所也將持續結合民間資源，推動各項關懷服務，打造友善幸福的生活環境。