雙溪附幼守護老戲院 孩子用創意喚醒地方記憶

位於雙溪老街的東和戲院，曾是地方重要的文化場域，承載許多居民共同回憶。雙溪國小附設幼兒園孩子在進行社區探索課程時，發現許多遊客鮮少注意這座充滿故事的老建築，進而對東和戲院產生濃厚興趣。也因此孩子們透過實地走訪及訪談社區長者，認識戲院過去的風華歲月，也開始思考如何讓更多人重新看見這座老戲院。

課程中，孩子們聆聽阿公阿嬤分享昔日看電影的回憶，了解東和戲院曾經熱鬧繁華的景象。當看見如今僅剩紅磚牆靜靜佇立時，孩子們紛紛表達不捨，並提出「幫戲院找回人潮」的想法，希望透過自己的力量，讓更多人認識這座具有歷史意義的建築，也讓地方文化得以延續傳承。

為了喚起大家對老戲院的關注，孩子們發揮創意，以畫筆描繪東和戲院的過去、現在與未來，並結合社區特色，將打鐵舖的敲擊聲創作成樂曲，同時製作鬆餅與民眾分享，展出充滿童趣的再生畫作及「未來東和戲院」立體模型，透過多元方式展現他們對家鄉文化的關心與想像。

雙溪國小校長葉永菁表示，孩子們從觀察環境到關懷地方文化，用實際行動展現對家鄉的認同感與責任感。透過課程不僅培養探究能力與創造力，更讓孩子學習珍惜在地文化資產。當孩子願意關心家鄉、守護記憶，也讓東和戲院這座老建築有機會再次被看見，持續傳承屬於雙溪的珍貴故事。