北市擬跟進免收停車位代金 新北老公寓等6年盼圓電梯夢

台北市議會擬放寬老舊公寓增設電梯涉及法定停車位時免繳停車位代金。而新北市早在2024年率先推動相關措施，中和區民治街一處屋齡超過40年的5樓公寓，住戶施先生對此感觸特別深，因為社區為了裝設電梯，已經討論了5、6年。

現年70歲的施先生表示，社區多數住戶都是長輩，隨著年紀增長，上下樓梯越來越吃力，因此多年前便開始討論增設電梯，希望改善居住環境。

「電梯真的很需要。」施先生說，社區內有不少長者住在高樓層，部分長輩因爬樓梯不方便，平時甚至1天只下樓1次，能不出門就盡量不出門。

不過，這場電梯夢並不容易實現。施先生表示，過去社區推動增設電梯時，最大障礙之一就是法定停車位問題。依規定若取消停車位，必須繳納停車位代金，加上還涉及住戶協調與空間調整，讓社區多年來始終無法取得共識。

「自己兄弟都很難喬了，還要前後左右鄰居都同意。」施先生苦笑說，社區開過不少次會議，但每次討論到相關問題就陷入僵局，久而久之住戶熱情也逐漸消退。

近年新北放寬規定，符合條件的老舊公寓若因增設電梯取消法定停車位，可免繳停車位代金，讓社區重新看到希望。不過施先生表示，目前又面臨排水溝遷移的工程問題，台電雖已經表示願意配合，但相關工程經費仍尚待籌措，費用部分仍需進一步克服。

施先生坦言，增設電梯這條路走了多年，從法規到工程條件都有不少關卡，「問題像牛毛一樣多」，但社區長輩對電梯需求始終存在，也希望未來能在各單位協助下順利完成，讓長者不用再為每天上下樓梯所苦。

新北市都更處統計，截至目前增設電梯補助歷年共受理36案、核准23案，自2024年推動5樓以下老舊公寓增設電梯免繳停車位代金措施後，共申請6案、核准6案。