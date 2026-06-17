環狀線板橋站新增出入口重大進展 首支鋼構立柱吊裝啟動

板南線與環狀線轉乘費時，新北市捷運局推動「環狀線板橋站新增出入口工程」，去年5月開工，今天展開主體鋼構首支立柱吊裝作業，新北捷運局長李政安今率領施工團隊舉行祈福儀式，祈求工程平安順利，也宣告工程正式邁入主體結構施工的重要里程碑，預計2027年完工啟用，屆時轉乘時間將「直接減半」，預估每月將有百萬通勤族受益。

李政安表示，板橋站是新北市核心的「四鐵共構」交通樞紐，集結了捷運新北環狀線、板南線、高鐵、台鐵四鐵及中長程客運轉運站，目前環狀線每月總運量已突破200萬人次，為讓市民便利更轉乘，新北捷運局於台、高鐵板橋車站「東一門」外增設環狀線專屬出入口，未來乘客可透過電扶梯、無障礙電梯及樓梯，直達環狀線月台層，同時設置售票機、驗票閘門、旅客資訊服務處及商業空間，讓轉乘動線變得更直覺、更快速。

李政安說，新增出入口採三層樓高鋼構建築設計，具備施工效率高、品質穩定及環境衝擊低等優勢，今天的首支鋼構立柱吊裝，預計12月完成鋼構主體工程，接續於2027年完工。啟用後，市民最關心的轉乘時間將大幅縮短，板南線轉乘環狀線將從原本的12分鐘，縮短成5分鐘；台鐵、高鐵轉乘環狀線由8分鐘，銳減至4分鐘，大幅提升轉乘效率，預估每月有百萬旅客受益。

捷運說，環狀線新增出入口兼顧「全齡友善」與「都市美學」，規畫上下行共2部電扶梯、1部無障礙電梯與樓梯，搭配清晰明確的指引標示，為年長者、身障者與所有旅客營造無障礙通行的環境；此外，地面層設有風雨走廊串聯板橋車站；一樓廣場則打造挑高半戶外公共空間，結合街道家具與綠帶景觀，讓捷運站體不只是交通節點，更是市民舒適休憩的都市新亮點。