北市擬免收停車位代金 新北先行上路助老公寓增設電梯

台北市議會法規委員會審查修正「台北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」，擬針對老舊公寓增設電梯涉及法定停車位時免繳停車位代金。而新北市已於2024年率先放寬相關規定，希望降低老舊公寓增設電梯門檻，改善高齡住戶上下樓不便問題。

新北市都更處表示，過去部分5樓以下老舊公寓因增設電梯位置涉及法定停車位，除須檢討相關法規外，還需繳納停車位代金，增加社區負擔，也讓部分住戶對增設電梯卻步。因此市府修正都市計畫法新北市施行細則，針對符合條件的老舊公寓，若增設電梯涉及法定停車位，可取消停車位且免繳代金，希望藉此降低住戶推動意願的阻礙。

都更處統計，截至目前新北市增設電梯補助歷年共受理36案、核准23案，其中自2024年推動5樓以下老舊公寓增設電梯免繳停車位代金措施後，共受理6案，6案全數獲核准。

不過都更處指出，增設電梯並非僅是法規問題，仍涉及住戶整合、資金籌措及規畫設計等工作，因此多數社區仍在整合階段，政策效益仍需時間逐步發酵。

都更處舉例，中和區民治街一處5樓老舊公寓，過去推動增設電梯時便因涉及法定停車位及排水溝等問題遲遲無法推進。新法上路後，市府已邀集建築師及相關單位辦理現勘，並召開法令說明會，協助社區釐清法規及補助申請流程，目前住戶正持續整合意願並進行規畫設計，盼未來順利完成增設電梯工程。

都更處表示，隨著高齡化社會來臨，老舊公寓增設電梯需求逐漸增加，市府除持續提供補助外，也透過法規鬆綁降低推動門檻，希望協助更多社區改善居住環境，提升長者及行動不便住戶的生活便利性。