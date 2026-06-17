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沈伯洋選台北市長 戴錫欽轟：大罷免製造仇恨號召最力不就是黑熊？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪。圖／取自中午來開匯」節目直播
台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪。圖／取自中午來開匯」節目直播

台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪，針對沈伯洋參選台北市長，他指出，賴清德總統的執政，大家最記憶猶新的就是去年的大罷免，現在沈伯洋要來選市長，大罷免首謀除了柯總召跟賴總統之外，誰號召最力？不就是「黑熊」嗎？

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戴錫欽指出，現在沈伯洋要來選市長，每一次選舉，都在檢驗政治人物過去時間的言行，值不值得民眾信任，他要提醒大家，賴清德上來之後，因為不屈服國會少數，發動無差別攻擊的大罷免，這件事情勞民傷財，不只是浪費公帑，更嚴重的、也是他覺得最不能夠接受的是，製造了民眾之間的對立跟仇恨。

戴錫欽表示，選舉要選沈伯洋、選蔣萬安，他都尊重，大家凸顯自己的好處、強項，但大罷免是製造仇恨，扭曲醜化對方，而且無差別全面性，中間有很多是並非事實的攻擊，甚至攻擊是來自於行政部門，惡意扭曲，講一些根本不是在野黨做的事情，只是為了要大罷免能夠成功，最後導致大失敗，這段過程當中，沈伯洋扮演什麼角色，難道不需要被檢驗嗎？

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