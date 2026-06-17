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淡水古蹟博物館首次獲國際獎項肯定 榮獲美國尼克斯獎金獎

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館獲得美國尼克斯獎金獎，文化局長張䕒育（左二）偕同淡水古蹟博物館館長蔡美治（右一）等人於市政會議獻獎，由副市長劉和然（中）代表接受榮耀。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館獲得美國尼克斯獎金獎，文化局長張䕒育（左二）偕同淡水古蹟博物館館長蔡美治（右一）等人於市政會議獻獎，由副市長劉和然（中）代表接受榮耀。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館「20周年館慶活動」榮獲2026美國尼克斯獎（NYX Awards）金獎（Gold Winner），是創館以來首次獲得國際獎項肯定。文化局長張䕒育今天率隊於市政會議獻獎，由副市長劉和然代表接受榮耀。

淡水古蹟博物館去年成立滿20年擴大舉辦館慶，以國定古蹟滬尾礮臺作為活動主場地，行銷策略以「文化作為共同語言」為核心，結合夜間光影展演、跨族群互動、市集與故事導覽，讓不同背景與年齡層的市民、旅客、新住民等都能找到理解文化的入口，成為凝聚在地居民、學生、親子與外縣市遊客的文化交流平台，推動真正的跨文化共享。

因而獲得評審青睞，獲選公部門公關活動（Public Relations Campaign/Public Sector）類金獎，得獎公告可上官方網站https://nyxawards.com//winner-info.php?id=8295查詢。

館長蔡美治指出，淡古近年屢在國際舞台發光發熱，歷史建築「淡水木下靜涯舊居」曾是台灣唯一入選全球百大故居，以國定古蹟淡水紅毛城之名加入國際組織荷蘭商館文化遺產聯網（Dutch Trading Post Heritage Network，DTPHN），與日本松浦史料博物館（Matsura Historical Museum）及平戶荷蘭商館（Hirado Dutch Trading Post）簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding，MOU），近日又以「20週年館慶活動」獲得國際大獎，為即將迎來的紅毛城400年系列活動累積能量。

新北市立淡水古蹟博物館「20周年館慶」榮獲2026美國尼克斯獎（NYX Awards）金獎（Gold Winner），活動中的光影展演「滬尾之光」最令人印象深刻。圖／淡水古蹟博物館提供　
新北市立淡水古蹟博物館「20周年館慶」榮獲2026美國尼克斯獎（NYX Awards）金獎（Gold Winner），活動中的光影展演「滬尾之光」最令人印象深刻。圖／淡水古蹟博物館提供　

淡水 劉和然 國定古蹟 博物館

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