影／新北聯合婚禮報名開跑限量1百對 手工專屬對戒抽歐日韓蜜月機票

新北市聯合婚禮報名自即日起至6月26日下午5時，今年主軸為 「情定新北、永結同心」限量100對新人，市府提供每對新人手工專屬對戒並可抽歐日韓蜜月機票等大獎與好禮。副市長劉和然表示，聯合婚禮歷年來深受市民好評，去年吸引逾200對新人報名，抽籤競爭激烈。今年活動除維持贈送新人好禮及超過百件摸彩獎項外，市長更承諾持續加碼。今年更增設「手工對戒」體驗，獲選新人將能親手製作專屬婚戒，活動現場將提供9種款式供新人自由挑選，打造獨一無二的結婚紀念。

劉和然說，新北市在英國發布的2026幸福城市指數（Happy City Index）中，榮獲全球第44名，不僅是全台排名最高的城市，也與第46名的台北市雙雙入選全球前50大「金牌城市」，作為2026全台幸福城市評比第一名，新北市致力打造適合年輕族群婚育的友善環境。

他指出，市府不僅大幅提升生育補助，更建構從公托、公幼至小學的完整照護體系，減輕家庭養育負擔，目前該體系促成生育率已高達八成。市府目標是透過全方位的公共政策，陪伴市民從結婚、生子到育兒的每一階段，讓新人們能無後顧之憂迎接新生命，落實「樂婚、敢生、能養」的安心結婚、放心生養友善城市目標。

民政局長林耀長表示，「2026新北市聯合婚禮」將於9月5日在新莊典華婚宴會館浪漫登場，每對正取新人除可獲得草山金工手作銀對戒、實用家電3選1、淡水將捷金鬱金香酒店住宿券、新旺集瓷指紋對杯禮盒、精緻茶點禮盒等祝福禮，婚禮當日還可參加市價近70萬元的幸福好禮抽獎，獎項包括義大利威尼斯及日韓航線雙人機票、PHILIPS全自動義式咖啡機、Sampo全自動洗碗機、Dyson空氣清淨機、吹風機及LG掃地機器人等50項大獎，中獎率高達五成。

參與新人於婚後1年內懷孕，還可獲贈狀元油飯「好孕彌月禮盒」、加碼玉美人觀光工廠「寶寶見面禮」及初生衣DIY券，讓準爸媽親手為寶寶打造第一件衣服。設籍新北市的備取新人，也有機會於活動後抽中淡水將捷金鬱金香酒店住宿券、Mega50景觀餐廳現金抵用券及陶板屋雙人餐券，為新人送上祝福。

2026新北市聯合婚禮報名期間即日起至6月26日下午5時止，採線上報名，設籍或就業於新北市的未婚男女皆可參加，如報名超過百對將辦理公開抽籤，詳情請上新北市民政局官網：www.ca.ntpc.gov.tw查詢。

新北市聯合婚禮報名自即日起至6月26日下午5時，今年主軸為 「情定新北 永結同心」限量1百對新人，市府提供每對新人手工專屬對戒並可抽歐日韓蜜月機票等大獎與好禮。記者王長鼎／攝影

新北市聯合婚禮報名自即日起至6月26日下午5時，今年主軸為 「情定新北 永結同心」限量1百對新人，市府提供每對新人手工專屬對戒並可抽歐日韓蜜月機票等大獎與好禮。記者王長鼎／攝影

新北市聯合婚禮報名自即日起至6月26日下午5時，今年主軸為 「情定新北 永結同心」限量1百對新人，市府提供每對新人手工專屬對戒並可抽歐日韓蜜月機票等大獎與好禮。記者王長鼎／攝影

新北市聯合婚禮報名自即日起至6月26日下午5時，今年主軸為 「情定新北 永結同心」限量1百對新人，市府提供每對新人手工專屬對戒並可抽歐日韓蜜月機票等大獎與好禮。圖／新北市民政局提供

新北市聯合婚禮報名自即日起至6月26日下午5時，今年主軸為 「情定新北 永結同心」限量1百對新人，市府提供每對新人手工專屬對戒並可抽歐日韓蜜月機票等大獎與好禮。記者王長鼎／攝影

新北市聯合婚禮報名自即日起至6月26日下午5時，今年主軸為 「情定新北 永結同心」限量1百對新人，市府提供每對新人手工專屬對戒並可抽歐日韓蜜月機票等大獎與好禮。記者王長鼎／攝影