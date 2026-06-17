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雙北近年結婚對數、粗結婚率雙降 婚友產業拚轉型

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
有43年歷史的「中壢美滿服務中心」報名者來自全台各地，多年來累計促成2萬對結婚，主任徐乃義說，現代人擔心交友遇詐騙，婚友社是一道把關。圖／徐乃義提供
有43年歷史的「中壢美滿服務中心」報名者來自全台各地，多年來累計促成2萬對結婚，主任徐乃義說，現代人擔心交友遇詐騙，婚友社是一道把關。圖／徐乃義提供

現代人不婚、不生，成家風氣低迷。新北去年結婚對數1萬8257對，跌破2萬對大關，北市去年1萬0887對，差點跌破1萬對。檢視雙北近3年結婚對數、粗結婚率都呈現下降走勢，去年新北結婚率4.51%、北市4.42%，雙雙跌破5%大關。

2021年台灣發生疫情風暴，那一年新北結婚對數1萬9375對，2022年上升到2萬1501對、2023年有2萬1800對，2024年是2萬1232對，去年降到1萬8257對，比疫情時期更低。其他五都也呈現相同趨勢，去年結婚對數、粗結婚率都下探。

因應「晚婚、單身、少子化」趨勢，北部部分婚友產業從「結婚介紹所」轉型為「高端戀愛與社交教練」，單身者並非不想談戀愛，而是缺乏社交技巧，業者近年策略漸轉為精準化排約，不再亂槍打鳥。

有43年歷史的「中壢美滿服務中心」報名者來自全台各地，多年來累計促成2萬對結婚，主任徐乃義說，現代人擔心交友遇詐騙，婚友社是一道把關，報名費1000元維持30多年未調高，已服務到第二代人，父母在他牽線下結婚，也鼓勵兒女到他婚友社認識異性朋友。

徐乃義說，欲報名者會先交流想法，有人重視高學歷，要求大學必須是三中以上學校，有人重視經濟條件，期待對方是高收入族群，也有人開出一串條件，他會直接告訴對方「你要的條件，世界上可能不存在」。徐觀察，透過婚友社認識另一半，離婚率不會比一般交友管道高，反而多一層把關，能增加交友過程的安全感。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，因工作遷移、生活視野改變，現代人重視個人主義，會從自己的需要、自我價值出發，許多人到適婚年齡被催婚，會直接地告訴長輩「那是你的需要，不是我的需要」，顧及結婚生子可能影響生活品質，個人主義影響生活的安排，及人生清單排序。

張淑慧說，結婚率低牽動少子化及未來的長照負擔，不願結婚成家，也難孕育下一代，隨著一人化家庭增多，孤寂感及心理健康議題值得關注，長照負擔也將愈來愈沉重。

張淑慧直言，要現代人結婚生子需要更強大誘因，台積電就給足員工這樣的感受，職場給津貼、給假，讓員工願意婚、敢生，在少子化時代，「台積寶寶」出生率亮眼，職場友善員工，成為員工樂於成家生子的後盾。

現代人願意談戀愛、生活中有個伴，卻不想結婚被束縛，張淑慧說，若要挽救少子化，對單身家庭共同養育孩子者，可思考如何確保孩子的照顧權益，仍可給一定後援及配套。

「不要再發津貼了，那不會改變現有環境，短效、煙火式政策少用。」張淑慧說，針對育兒家庭，可透過完善制度支持，例如家庭支持假、親子活動假，社宅租金減免、購屋貸款優惠等措施，加上職場、社會的友善風氣，才能多少產生誘因。

新北集團婚禮多年來人氣不墜，早期有民眾自備帳篷、睡袋到市府旁打地鋪，只為了搶得報名資格，近年報名方式已改為網路作業。本報資料照片
新北集團婚禮多年來人氣不墜，早期有民眾自備帳篷、睡袋到市府旁打地鋪，只為了搶得報名資格，近年報名方式已改為網路作業。本報資料照片

有43年歷史的「中壢美滿服務中心」報名者來自全台各地，多年來累計促成2萬對結婚，主任徐乃義說，現代人擔心交友遇詐騙，婚友社是一道把關。圖／徐乃義提供
有43年歷史的「中壢美滿服務中心」報名者來自全台各地，多年來累計促成2萬對結婚，主任徐乃義說，現代人擔心交友遇詐騙，婚友社是一道把關。圖／徐乃義提供

新北集團婚禮多年來人氣不墜，圖為2017年有民眾自備帳篷、睡袋打地鋪，只為了搶得報名資格，近年報名方式已改為網路作業。本報資料照片
新北集團婚禮多年來人氣不墜，圖為2017年有民眾自備帳篷、睡袋打地鋪，只為了搶得報名資格，近年報名方式已改為網路作業。本報資料照片

雙北 結婚 疫情

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