原博館當年被高雄搶走 新北將在大柑園打造原住民族文化園區

原定落腳新北市三鶯新生地的原住民族博物館，在前總統蔡英文上任後遷至高雄。新北市原民局長林瑋茜Siku Yaway今天在市政會議專案報告指出，新北市以文化平權為核心，全面升級原住民族文化場域建設，其中將在樹林區大柑園都市計畫區打造「新北市原住民族文化區」，已展開規畫，打造北台灣都會多元型原住民族文化據點。

林瑋茜表示，新北市現有原住民族人口約6萬5726人，16族均有並廣布全市29個行政區，佔全市人口約1.6%，其中樹林區6405人、新莊區6146人、板橋區5423人為主要聚居地。

林瑋茜說，面對多元分散的都會型族群分布，原民局積極推動「文化場域2.0再進化」，從多項重要硬體建設，從而帶動文化經濟發展。包括烏來泰博館從外觀到內部展陳，接軌國際，連結地方，深化大眾對在地泰雅族文化的認識。

而新北市原住民族服務中心重新設計適合全齡使用的空間，擴大服務族人各項需求，並將在今年10月完工啟用；新北原力祭儀廣場將建置專屬適合的原住民族歲時祭儀場地，讓族人長期四處借場地辦祭儀的困境成為歷史；今年新民街舊宿舍蛻變為原青基地的整修，將凝聚都市原住民青年向心力。

林瑋茜說，長遠而來原民局規畫打造一處兼具文化傳承、教育推廣、傳統體育推動及產業交流等複合功能的原住民族文化園區，逐步發展為具國際交流潛力的原住民族文化平台。

林瑋茜說，文化園區預計落腳樹林大柑園都市計畫內，今年已經編列規畫費用，文化園區定位成北台灣多元型原住民族文化據點，兼具文化傳承、教育推廣、體育發展及產業交流等功能，並逐步發展成為具國際交流潛力的原住民族文化平台，成為新北市的十六族文化村。

劉和然表示，原本規畫設在新北市的國立原住民族博物館改到高雄，但新北市並未因此停下腳步，持續推動新北原住民族文化園區，新北原住民族文化園區有不同角色與定位，除了保存文化，更要讓文化回到生活。

劉和然說，評價一座城市治理成效，除了道路、捷運等硬體建設外，更重要的是文化底蘊與對不同族群的尊重與照顧，透過跨局處合作，讓各族群文化都能被看見與傳承。