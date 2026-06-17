老宅無障礙設施 北市研擬調高補助

北市「雙老」嚴重，老人、老公寓多，北市府現行住宅無障礙設施改善補助費用上限為百分之四十五，跨黨派議員提案調升至百分之五十。建管處表示，會朝提高補助研議，預計七月中提報到無障礙委員會討論，就會簽報發布。

建管處近三年附掛式升降座椅補助，二○二三年為申請件數大宗，但北市府連續四年編列四千四百萬元預算，執行率僅百分之四十一，實際發出去的經費僅一七九九萬元。議員質疑，除政策宣導不力；所有權人整合困難；還需要自掏腰包負擔等，都是導致申請數低，尤其老舊公寓也多經濟弱勢長輩，應提高補助。

議會工務委員會審查議員提案，提案議員林亮君表示，北市高達七十七萬名長者，需要改善上下樓梯等居住環境，不過許多老公寓基地法定空地不足，必須採行「附掛式升降座椅行動輔具」，是長輩垂直移動的唯一管道，但從申請件數三年僅卅多件看，現有補助應該提高。

議員王欣儀也認為，提案調高至百分之五十，幅度僅有百分之五，似乎也不夠，應分析數據，調高多少才符合誘因？

建管處長虞積學表示，訂定百分之四十五補助比率，是依中央無障礙補助規定，至於調高百分之五十是否夠誘因，會送到無障礙委員會內討論，甚至調高到百分之五十二都有可能，會抱持開放態度。

建管處表示，過去三年受理的補助案件，依樓層高度不同，每件附掛式升降座椅的實際工程經費約六十至八十萬元不等。