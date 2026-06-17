管理漏洞 密室逃脫場所 北市強制納保

密室逃脫意外燒出管理漏洞，北市跨黨派議員提案要求盡速將「密室逃脫場所」、「桌遊休閒館」強制納保，並針對新興體驗場域建立專屬安全規範與聯合稽查機制。建管處表示，希望最快八月初完成法制作業，就可實施。

北市密室脫逃重大公安意外，造成一人死亡，提案議員洪健益等人檢視現行北市消費場所強制投保公共意外責任險實施辦法，發現未主動將這類新興高風險娛樂場所納強制投保範圍，導致長期處於缺乏理賠保險的真空地帶。

提案指出，新北市已於二○二四年八月公告修正相關法規，去年一月一日正式強制投保。另外，北市府也應該針對這類業者，訂定專屬場地安全標示、警語設置與緊急應變機制等。

議會工務委員會昨審查提案，建管處長虞積學表示，目前市府已將密室逃脫、桌遊休閒館納入強制投保公共意外責任險修正辦法，目前已簽報預告程序中，預告完會送法規會審議、市政會議審查，通過就會正式納入強制投保。

議員汪志冰也指出，中央是否將密室脫逃場所，列為須依法辦理嚴格公安檢查簽證及申報的D1類？虞積學表示，市府五月廿五日有再度發文中央詢問，國土署僅回覆北市府，指二○一八年已有開會，但當時二○一八年的會議紀錄是稱各地方政府都建議定義為D1，中央並無發布全國性函令，市府認為並沒明確認定為D1場所，近期再發文，但國土署這次還沒回覆。

虞積學提到，等不到內政部的函文，但一直沒個依據也不行，市府五月十五日將這類場所公告為D1類。汪憂心，市府自行認定，是否未來業者訴願，又被監察院駁回？虞回應，會有這樣風險。

汪志冰建議北市府，每周發一次函給中央「催」盡快明確認定，都發局長簡瑟芳表示，市府昨再發文中央，請內政部趕快處理。