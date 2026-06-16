台日強強聯手 新北設計中心與日本富山縣綜合設計中心搭起合作橋梁

為推動城市創新並深化國際設計交流，新北市設計中心與日本富山縣綜合設計中心（Toyama Prefectural Design Center）近日在日本富山縣簽署合作備忘錄（MOU）。新北市副市長兼新北市設計中心執行長朱惕之代表簽署，此次合作將結合雙方在設計、工藝與地方產業的資源與專業，盼共創產業與設計的嶄新未來。

朱惕之在簽署儀式上表示，新北市是台灣的核心製造基地，境內擁有超過1萬9000多家工廠，具備極為密集的產業聚落與深厚的技術能量。新北市設計中心自成立以來，持續扮演跨域媒合的角色，例如「新北製造：打開城市工廠」系列活動，成功將設計力導入印刷與紙品等傳統產業，展現了產業升級的韌性。而日本富山縣以傳統工藝與現代製造聞名，富山縣綜合設計中心在推動在地產業設計化、協助傳統中小企業轉型，更擁有享譽國際的豐碩成果。此次雙方簽署合作備忘錄，是一場製造實力與設計美學的台日強強聯手。

朱惕之參訪當地知名的製作工廠，包括小泉製作所、平和合金株式會社及能作本社工廠，這些企業不僅傳承了精湛的金屬工藝，更成功導入現代設計與體驗行銷。從小泉製作所的聲學美學、平和合金的藝術跨界，到能作結合五感體驗的觀光工廠，展現傳統產業升級的無限可能。此外，此趟行程同時參訪石川縣立圖書館及21世紀美術館，可作為新北興建圖書館的重要借鏡。

朱惕之說，期待日後能共同推動設計交流、產業創新、文化連結與永續發展的共同理念，將富山的「職人精神」與新北的「創新設計」完美結合，透過設計導入城市治理、產業升級及公共服務，進一步強化地方創生與永續發展能量。

新北市設計中心先前策畫「新北製造：打開城市工廠」系列活動，將設計力導入印刷與紙品等傳統產業。圖／新北市文化局提供

新北市副市長朱惕之（右）參訪小泉製作所。圖／新北市文化局提供