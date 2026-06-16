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淡水關懷弱勢協會 連續19年端午節送暖不間斷
端午節將至，淡水區關懷弱勢協會在淡水老街廣場舉辦「慶端午・送愛心」活動，邀請淡水區獨居長者、身心障礙者、單親家庭、低收入戶等弱勢家庭族群近千人參與，活動發放粽子、白米、沙拉油及麥片等生活物資，還有賑濟金每人1,000元，預計發放超過800份給淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，在地企業紅樹林有線電視也投入捐贈三萬元，一同共襄盛舉。
淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢說，協會長期關懷北海岸地區弱勢民眾的生活，三節會定期關懷今年是連續19年舉辦「慶端午 送愛心」活動，匯集來自個人、企業及各界團體的善心，包含新建成贊助60萬元、國華高爾夫球場贊助50萬元，活動現場前新北市副市長李四川也到場出席，關心弱勢並送上祝福。
新北市副祕書長柯慶忠表示，新北長期關心弱勢家戶，感謝協會及各界善心人士透過三節活動持續19年的關懷，同時也感謝到場支援的志工、理事長蔡錦賢透過自身影響力，帶領協會投入弱勢關懷、積極媒合各方資源，堪稱淡水地區的「土地公」，此次透過節慶活動傳遞溫暖，期盼未來能有更多民間團體加入，共同為需要幫助的家庭與學子帶來更多支持與希望。
李四川今天也出席淡水區關懷弱勢協會舉辦的「慶端午送愛心」活動，並感謝協會理事長蔡錦賢與全體幹部，長期以來在社會各個角落默默付出，攜手政府部門更全面地照顧弱勢族群。
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