快訊

63歲關之琳狀態超驚人！零濾鏡真實樣貌曝 無預警現身活動現場嗨翻

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

聽新聞
0:00 / 0:00

候診區變音樂廳 耶魯女聲合唱團汐止國泰溫暖開唱

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
Whim’n Rhythm亞洲巡演特別安排來到臺灣，並走進醫院門診區，以音樂作為跨越語言與文化的橋梁，傳遞關懷與祝福。圖／觀天下有線電視提供
Whim’n Rhythm亞洲巡演特別安排來到臺灣，並走進醫院門診區，以音樂作為跨越語言與文化的橋梁，傳遞關懷與祝福。圖／觀天下有線電視提供

用音樂療癒身心靈，今(16)日汐止國泰醫院邀請美國耶魯大學知名女子阿卡貝拉團體Whim’n Rhythm演出，穿透人心的歌聲在醫院大廳響起，讓原本忙碌的門診空間頓時充滿溫暖與感動，透過純淨優美的合唱歌聲，為病人、家屬以及醫護人員，帶來一場充滿療癒力量的音樂饗宴。

汐止國泰醫院地下一樓的空間，原本的候診區搖身一變成了音樂廳，來自美國耶魯大學知名女子阿卡貝拉團體，特地到汐止國泰演出，作為亞洲巡演的重要交流行程之一，悅耳動聽的合唱歌聲療癒人心，包括病人、家屬、還有醫護人員都佇足聆聽，有些拿出手機錄下來當作紀念，也有人則是跟著悠揚的歌聲擺動。

Whim’n Rhythm創立於1981年，是耶魯大學極具代表性的女子阿卡貝拉團體之一，由來自不同科系的優秀學生組成，成員皆是當屆畢業班中優秀的女高音及女中音，以精湛的演唱技巧及豐富多元的曲風聞名。此次亞洲巡演特別安排來到臺灣，並走進醫院門診區，以音樂作為跨越語言與文化的橋梁，傳遞關懷與祝福。

汐止國泰醫院長林慶齡表示，醫院除了提供專業醫療照護，更希望成為充滿溫度與人文關懷的健康照護場域，一向崇尚病人健康跟身心雙方面的療癒，相信除了醫療之外，音樂跟藝術就是最好的療癒，今天很榮幸請到了美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團，到醫院大廳為病人以及家屬、還有院內的工作同仁獻唱，希望透過音樂的療癒效果，能夠幫助到更多人。

演出當天，團員們以純人聲演繹多首膾炙人口的歌曲，時而溫柔動人、時而活潑輕快，吸引許多候診民眾駐足欣賞。不少病人及家屬原本緊張不安的情緒，在歌聲陪伴下逐漸放鬆，現場不時響起熱烈掌聲，氣氛溫馨感人。

民眾說，今天會來國泰醫院，是因為弟弟在院內的護理之家，得知今天有音樂會就帶著弟弟下樓聽音樂，覺得醫院辦這個活動很好，對病人都有幫助，很療癒也溫暖人心。

汐止 國泰 國泰醫院

延伸閱讀

哈佛女聲合唱團訪北科大 音樂交流拓跨文化視野

告五人登陸花蓮開唱倒數 犬青讚海浪聲忘卻煩惱、雲安最愛這味小吃

北市國歐巡最終站維也納登場 票房售罄氣氛熱烈

高屏通勤三年不遲到 盼用音樂帶來溫暖 潮州女孩洪楚釉獲總統教育獎

相關新聞

三重同路段11天內2度爆管 新北將啟用透地雷達揪原因

新北市三重區成功路與集成路口昨晚再度發生自來水管線破損事件，距離本月4日同一路段發生大量漏水及路面塌陷僅相隔11天。新北市工務局表示，經連夜搶修已找到漏水點並完成修復，但測試時發現其他位置仍有漏水情形，目前持續開挖修復中；市府後續將啟用透地雷達檢測地下環境，釐清事故原因並研議改善措施。

肉骨茶早餐敘舊 蔣萬安會新加坡老友西北區市長任梓銘

北市長蔣萬安出訪新加坡，今天上午與新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）進行肉骨茶早餐會。任梓銘今年3月曾出席「2026台北國際城市論壇」，並於論壇期間邀請蔣萬安再訪新加坡時品嚐在地街頭美食；此次蔣萬安再訪新加坡，兩位市長相約早餐會，老朋友再度相聚，現場氣氛熱絡。

雙老囚居 3年僅申請30多件附掛式升降椅 北市研議調高補助

台北市「雙老」嚴重，老人、老公寓多，許多年長者走不出家門成「囚居」。目前北市府針對住宅無障礙設施改善補助費用上限為45%，藍綠白議員提案調升至50%，並且提高總補助上限。建管處表示，會朝提高補助研議，預計7月中提報到無障礙委員會討論，就會簽報發布。

台派咖啡廳遭稽查批北市府「政治追殺」 衛生局：兩度缺失列管改善

北市大安區一間咖啡廳業者抱怨昨下午遭衛生局突襲稽查，由於該店家自稱「台派店家」政治立場明顯，業者指出去年大罷免期間也被市府稽查2次，「很難不想到與政治追殺有關。」衛生局否認強調，該店家去年稽查也有缺失因而被列管，昨去稽查也同樣查獲有缺失要求限期整改，若複查不合格最高可處2萬元。

台北十大運動中心重磅封館大改裝！中正皮拉提斯、南港潛水池、空氣槍射擊體驗很特別

台北室內運動好去處！盤點大安雙泳池、中正皮拉提斯、南港潛水池與士林高空足球場，多間場館迎來2.0全新大改裝，熱門亮點與各中心設施全打包…

新北社宅睦鄰戶數 侯友宜：會超過現在

新北社宅量能增加，民代反映永和大陳都更不少回饋空間規畫為社宅，新北社宅睦鄰戶比率百分之五，鄰近的北市是百分之卅，建議新北市府應提高在地居民優先承租比率。市長侯友宜日前答詢允諾會依各地實際需求檢討調整，其中都更容積獎勵分回的社宅睦鄰戶比率「會超過現在」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。