候診區變音樂廳 耶魯女聲合唱團汐止國泰溫暖開唱

用音樂療癒身心靈，今(16)日汐止國泰醫院邀請美國耶魯大學知名女子阿卡貝拉團體Whim’n Rhythm演出，穿透人心的歌聲在醫院大廳響起，讓原本忙碌的門診空間頓時充滿溫暖與感動，透過純淨優美的合唱歌聲，為病人、家屬以及醫護人員，帶來一場充滿療癒力量的音樂饗宴。

汐止國泰醫院地下一樓的空間，原本的候診區搖身一變成了音樂廳，來自美國耶魯大學知名女子阿卡貝拉團體，特地到汐止國泰演出，作為亞洲巡演的重要交流行程之一，悅耳動聽的合唱歌聲療癒人心，包括病人、家屬、還有醫護人員都佇足聆聽，有些拿出手機錄下來當作紀念，也有人則是跟著悠揚的歌聲擺動。

Whim’n Rhythm創立於1981年，是耶魯大學極具代表性的女子阿卡貝拉團體之一，由來自不同科系的優秀學生組成，成員皆是當屆畢業班中優秀的女高音及女中音，以精湛的演唱技巧及豐富多元的曲風聞名。此次亞洲巡演特別安排來到臺灣，並走進醫院門診區，以音樂作為跨越語言與文化的橋梁，傳遞關懷與祝福。

汐止國泰醫院長林慶齡表示，醫院除了提供專業醫療照護，更希望成為充滿溫度與人文關懷的健康照護場域，一向崇尚病人健康跟身心雙方面的療癒，相信除了醫療之外，音樂跟藝術就是最好的療癒，今天很榮幸請到了美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團，到醫院大廳為病人以及家屬、還有院內的工作同仁獻唱，希望透過音樂的療癒效果，能夠幫助到更多人。

演出當天，團員們以純人聲演繹多首膾炙人口的歌曲，時而溫柔動人、時而活潑輕快，吸引許多候診民眾駐足欣賞。不少病人及家屬原本緊張不安的情緒，在歌聲陪伴下逐漸放鬆，現場不時響起熱烈掌聲，氣氛溫馨感人。

民眾說，今天會來國泰醫院，是因為弟弟在院內的護理之家，得知今天有音樂會就帶著弟弟下樓聽音樂，覺得醫院辦這個活動很好，對病人都有幫助，很療癒也溫暖人心。