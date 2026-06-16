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汐止區建成公園兒童遊戲場更新 預計7月中開放使用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
兒童遊戲場更新中，工程預定於7月8日完工。圖／觀天下有線電視提供
兒童遊戲場更新中，工程預定於7月8日完工。圖／觀天下有線電視提供

汐止區鄉長路的貨櫃專用道橋下有一處兒童遊戲場，長久以來只有小型的罐頭遊具早就不敷使用，再加上附近就有五個社區，居住人口上千人，所以新北市議員白珮茹就以建議款200萬元協助改造，進行了兒童遊戲場更新工程，預計在暑假7月中就能完工開放使用。

建成里長黃信裕說，里內鄉長路這一帶有五個社區，大概有1800人左右，以前給小孩子玩的遊具只有一組，而且已經使用很久，以自己里長任內來說，就快12年了，這次很感謝新北市議員白珮茹幫忙撥了一些經費，將遊具更新，新的遊具雛型已經出來了，能夠玩的種類比較多，適合2-12歲的小朋友玩，整個場地完成，看能不能在暑假期間，早一點開放，讓小孩子暑假多一些遊玩的地方。

新北市議員白珮茹表示，主要是來看看遊具施作的狀況，黃里長一直都很關心，因為里內的孩子非常多，整體工程進度預計本週可到60%，新的遊具適用的年齡層更廣，也讓更多的孩子有機會透過新的遊具，可以訓練肢體協調能力，未來地面還會鋪綠色草皮，等施工完成後，整體會非常漂亮，完工後可以讓周邊孩子有更好的空間活動活動，會持續督促工程，希望能早日完工，在今年的暑假，孩子們就可以來公園玩。

汐止區公所進場施工中，考量橋下屬於狹長型空間，本次設計特別結合地形特色，打造具體能挑戰與闖關趣味的遊戲動線，讓孩童在遊戲過程中培養平衡、攀爬及協調能力，提升遊戲體驗與運動樂趣，工程預定於7月8日完工，等完成驗收就會開放。

白珮茹 汐止

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