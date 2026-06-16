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強化社區防災韌性 貢寮區公所辦防災士培訓

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
藉由防災士培訓課程，培養基層防災種子，強化社區防災韌性。圖／觀天下有線電視提供
藉由防災士培訓課程，培養基層防災種子，強化社區防災韌性。圖／觀天下有線電視提供

為強化基層防救災能力、提升社區自主防災能量，貢寮區公所一連兩天舉辦第157期防災士培訓，學員以貢寮、雙溪、平溪地區各里里長、里幹事及當地民眾為主體。期望透過防災士系統化培訓，將防災觀念向下扎根，培養基層防災種子，打造韌性社區。

防災士培訓課程內容包含災害防救理論、防火防災宣導技巧，以及CPR、AED實作、避難收容作業、社區防災計畫撰寫與實地演練等，強調學員能「學得到、做得到」。

貢寮區長柯建輝表示，面對極端氣候帶來的複合式災害，提高基層防災能力尤為重要。里長與里幹事不僅熟悉里內地形與住戶情況，更能在災害發生第一時間協助疏散與掌握現場，是里鄰防救災體系不可或缺的重要力量。

藉由防災士培訓課程，使其具備防災基本知識技能，平時協助家庭、社區及工作場所推動防災活動，災時能在政府救援前進行初期救助、災情查通報等應變措施，並在災後協助社區復原重建工作，以自助、共助、合作為原則，強化社區防災韌性。

貢寮

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