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三重同路段11天內2度爆管 新北將啟用透地雷達揪原因
新北市三重區成功路與集成路口昨晚再度發生自來水管線破損事件，距離本月4日同一路段發生大量漏水及路面塌陷僅相隔11天。新北市工務局表示，經連夜搶修已找到漏水點並完成修復，但測試時發現其他位置仍有漏水情形，目前持續開挖修復中；市府後續將啟用透地雷達檢測地下環境，釐清事故原因並研議改善措施。
工務局指出，三重成功路與集成路口6月4日晚間曾因地下自來水管線破裂，造成大量自來水湧出、路面積水及局部塌陷，當時市府已要求台北自來水事業處進行修復。不料昨晚8時許同一路段再度發生自來水管破裂情形，養工處獲報後立即派員到場查看，並通知北水處進場搶修。
工務局表示，工務局長馮兆麟第一時間趕赴現場督導搶修，經連夜處理後，已於今天清晨找到漏水點並完成修復。不過北水處重新開水測試時，又發現其他位置仍有漏水狀況，因此持續進行開挖及修復作業。
目前施工地點位於中興橋下橋處，現場已封閉部分車道，採部分車道維持通行方式，並由警方協助交通疏導。待北水處完成換管工程後，預計今天下午5時可恢復正常通車。
馮兆麟表示，同一路段短時間內2度發生管線破損，市府將深入檢視地下環境及管線狀況。養工處後續將利用透地雷達進行檢測，掌握地下土壤鬆動程度、可能掏空範圍及管線分布情形，找出疑似問題點，並研議灌漿補強等改善措施，避免類似事件再度發生。
此外，市府也同步啟動跨局處檢查機制。馮兆麟指出，除透地雷達掃描外，水利局也將動用TV車進行管內攝影，檢查污水管線狀況，逐一釐清地下設施是否存在異常，追查事故原因，確保道路及公共設施安全。
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