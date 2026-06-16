「雙老囚居」3年僅申請30多件附掛式升降椅 北市研議調高補助

台北市「雙老」嚴重，老人、老公寓多，許多年長者走不出家門成「囚居」。目前北市府針對住宅無障礙設施改善補助費用上限為45%，藍綠白議員提案調升至50%，並且提高總補助上限。建管處表示，會朝提高補助研議，預計7月中提報到無障礙委員會討論，就會簽報發布。

北市議會工務委員會審查議員提案，提案議員林亮君表示，北市邁入高齡化，不過近三年申請相關無障礙設施補助案，附掛式升降椅僅38件，尤其根據2024年老人生活狀況報告，台北市仍有高達59%的60歲以上長者，生活在沒有電梯的老公寓；相當多長輩認為居住環境要改善，其中「上下樓梯不容易」是主要原因。

林亮君認為，根據2026年北市人口結構推估，北市有高達77萬名長者，需要改善上下樓梯等居住環境，不過因許多老公寓基地法定空地不足，必須改採行「附掛式升降座椅行動輔具」，附掛式升降座椅也成為長輩垂直移動的唯一管道，但從申請件數三年僅30多件看，現有補助也應該提高。

根據建管處近三年附掛式升降座椅補助，2023年為申請件數大宗，但北市府連續4年編列4400萬元預算，執行率僅41％，實際發出去的經費僅1799萬元。議員質疑，除政策宣導不力；所有權人整合困難；還需要自掏腰包負擔等，都是導致申請數低，尤其老舊公寓也多經濟弱勢長輩，應提高補助。

議員王欣儀也認為，目前提案調高至50%，調高幅度僅有5%，似乎也不夠，認為市府應分析數據，調高多少才符合誘因？應站在加速舊公寓普及無障礙設施提供補助，市府應後續分析了解。

汪志冰也認同，現有補助45%是怎麼來的？調高50%也不要變成『喊香蕉價』，應該要有科學依據計算調高比例。

建管處長虞積學表示，之所以訂定45%補助比例，是依照中央的無障礙補助規定，至於調高至50%是否夠誘因，建管處會送到無障礙委員會內討論，由委員討論看是否符合需求、是否夠有誘因？甚至不管調高至50％、或調高到52％都有可能，會抱持開放態度，確定調整方案後，就會依照行政程序，簽報變更補助計畫。

建管處營建科也表示，根據北市府過去三年受理的補助案件，三十多件申請案中，每件附掛式升降座椅的實際工程經費約60至80萬元不等，與樓層高度等差異，價格有所不同。