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夏日電音水上音樂節「S2O Taiwan」 林倪安強勢復出

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為記者拍攝

國際指標性的夏日電音水上音樂節「S2O Taiwan」盛大登場，大佳河濱公園湧入數萬樂迷濕身狂歡。今年星光熠熠的舞台上，迎來了一位令人驚豔的焦點，強勢復出的林倪安以全新身分宣告回歸！這次迎來演藝生涯的重大突破，首度挑戰國際級電音大舞台。  

歷經一段時間的沉澱與網路不實傳言的侵擾，林倪安坦言這次重返大舞台宛如一場「劫後餘生」的蛻變。擁有台北市立大學運動藝術系科班背景的她，這次在 S2O 舞台上首度挑戰高難度的MC 控場，並與超辣正妹 DJ BAIYIA合體轟炸主舞台。她用流利的中英雙語與高亢聲線帶動全場氣氛，台下萬人樂迷隨她的節奏高舉雙手跳躍，完美解鎖國際大舞台的全新里程碑。  

當天主舞台大咖雲集，林倪安與多位國際頂尖音樂人輪流上台接力轟炸現場，她更在後台與來自韓國的電音男神 DJ ASTER 驚喜相遇並開心合影，高顏值畫面引發支持者熱烈討論。  

除了舞台事業的突破，林倪安私底下其實也是個積極進修的超人。近年重回校園攻讀碩士學位的她，日前才剛熬過碩士班一年級下學期的期末研究，一邊忙碌演藝工作，一邊還要兼顧繁重的課業，生活過得無比充實。  

對於這次國際大舞台MC的驚艷蛻變，林倪安在順利完秀後感性表示：「這次拿起麥克風、用聲音主導幾萬人的情緒。雖然這陣子面臨許多外界的風雨，但順利完成碩一下學期、又成功挑戰了國際舞台，重回大舞台的感覺真的太震撼了！」她笑說，這次的成功解鎖只是一個開始，未來也會持續保持積極進修與精進自我的態度，準備讓大家看到更多面貌、更有底氣的林倪安。 

聚傳媒

大佳河濱公園

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