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端午假期 新北路邊停車格暫停收費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

今年端午節3天連續假期，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；另外，觀光及商圈區域假日收費停車格，維持收費，方便連假外出採買、出遊的民眾找停車位。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，115年端午連假自6月19日(周五)至6月21日(周日)，為期3天，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲等18區觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。

交通局也提醒民眾可利用行動支付App (Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP)繳納新北市路邊停車費之外，還可使用全國繳費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費，省時又方便。

聚傳媒

三峽 石碇 鶯歌

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