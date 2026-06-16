端午假期 新北路邊停車格暫停收費

北市大安區一間咖啡廳業者抱怨昨下午遭衛生局突襲稽查，由於該店家自稱「台派店家」政治立場明顯，業者指出去年大罷免期間也被市府稽查2次，「很難不想到與政治追殺有關。」衛生局否認強調，該店家去年稽查也有缺失因而被列管，昨去稽查也同樣查獲有缺失要求限期整改，若複查不合格最高可處2萬元。

2026-06-16 13:19