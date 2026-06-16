林口及泰山五股部分地區 6/29-30高壓電檢工程停水
照片取自新北市政府
台灣自來水股份有限公司第二區管理處因辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工停水，林口全區將於115年6月29日8時起至115年6月29日24時止停水計16小時；泰山五股部分地區於115年6月29日8時起至115年6月30日2時止停水計18小時；泰山大科里南林路於115年6月29日8時起至115年6月30日5時止停水計21小時，停水戶數總計6萬5,393戶。
新北市政府水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置13處臨時供水站及機動水車隨時待命，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。
停水時間及地區：
ㄧ、6月29日8時起至6月29日24時止停水(計16小時)：林口區全區。
二、6月29日8時起至6月30日2時止停水(計18小時)：
(一)泰山區:大科里(大科路、大科一路、錢厝坑、自強路)、同榮里(黎明路、
犁頭窠)、黎明里(黎明路、泰林路三段、大科一路)。
(二)五股區：福德里(登林路83號至91-10號及112號至114-6號)、登林路
單號(93~107號)、登林路雙號(116~134-3號)、德音里(外寮路)。
三、6月29日8時起至6月30日5時止(計21小時):泰山區大科里(南林路)。
13處臨時供水站位置：
1. 林口區南勢二街154號(南勢市民活動中心)
2. 林口區公園路46號(麗林國小)
3. 林口區麗園一街6巷口(林口國宅郵局)
4. 林口區林口路237號(林口路竹林路口)
5. 林口區自強三街(贊天宮)
6. 林口區仁愛路1段378號(林口區公所)
7. 林口區仁愛路1段2號(師範大學)
8. 林口區民權路165號(湖南市民活動中心)
9. 林口區竹林路350號斜對面
10. 泰山區大科路300號(大科里民活動中心)
11. 泰山區泰林路3段22號(黎明技術學院)
12. 五股區登林路81號(新加坡花園城堡)
13. 五股區徳音里外寮路1號
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