補管理漏洞！北市密室逃脫強制納保 每周發文催中央提供法源依據

密室逃脫意外燒出管理漏洞，北市跨黨派議員提案要求盡速修正「北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」，將「密室逃脫場所」、「桌遊休閒館」納強制投保，並針對新興體驗場域建立專屬安全規範與聯合稽查機制。建管處表示，預計一周內納預告程序，希望7月底、8月初完成法制作業，就可上路實施。

北市最近發生一起密室脫逃重大公安意外，造成一人死亡，提案議員洪健益等人檢視現行北市消費場所強制投保公共意外責任險實施辦法，發現附表清單竟未包括密室脫逃及桌遊休閒館場所，質疑市府消極不作為，未主動將這類新興高風險娛樂場所納強制投保範圍，導致消費者、從業人員長期處於缺乏理賠保險的真空地帶。

提案也提到，尤其密室脫逃因劇情與遊戲體驗需求，常有特殊機關、昏暗空間、複雜密閉的逃生動線，危險性高於一般消費場所，現行法規嚴重脫節，未能提供足夠保障。但反觀新北市已於2024年8月公告修正相關法規，去年1月1日正式強制投保。另外，北市府也應該針對這類業者，訂定專屬場地安全標示、警語設置與緊急應變機制等。

北市建管處長虞積學表示，目前市府已將密室逃脫、桌遊休閒館納入強制投保公共意外責任險修正辦法，目前已在簽報預告程序中，希望一周內開始預告，預告完會送法規會審議、市政會議審查，通過就會正式納入強制投保。希望7月底、8月初完成法制作業就可以上路實施。

北市議員汪志冰也質疑，當初北市發生密室脫逃工安意外，外界關注中央是否已將密室脫逃場所列為須依法辦理嚴格公安檢查簽證及申報的D1類，問建管處中央是否已經定義列入D1？「不能風頭過了，大家就不關心」。

虞積學表示，市府5月25日有再度發文中央詢問，國土署僅回覆北市府，指2018年已有開會，但當時2018年的會議紀錄是稱各地方政府都建議定義為D1，但中央並無發布全國性函令，市府認為並沒明確認定為D1場所；市府近期有再度發文國土署，這一次目前還沒有回覆。

虞積學提到，也因市府還等不到內政部的函文，一直沒有一個依據也不行，所以市府5月15日已經將密室脫逃這類場所公告為D1類。議員汪志冰也憂心，市府自行認定，會不會未來業者提訴願，又被監察院駁回？虞回應，確實會有這樣風險。

汪志冰建議北市府，每周發一次函給中央「催」盡快明確認定，都發局長簡瑟芳表示，市府今天會再度發文中央，請內政部趕快處理。