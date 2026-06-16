林口全區及泰山五股部分地區6/29停水16-21小時

新北市水利局表示，林口全區及泰山、五股部分地區將因台灣自來水公司施工，自6月29日8時起停水16小時到21小時不等，預估6萬5393戶受影響，呼籲民眾及早儲水備用。

水利局發布新聞稿表示，台水公司第二區管理處因辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工停水，林口全區將於6月29日8時起停水至晚間12時，預計停水16小時。

水利局表示，泰山區大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路），以及五股區福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號）、登林路單號（93至107號）、登林路雙號（116至134-3號）、德音里（外寮路），29日8時起停水18小時；泰山區大科里（南林路）29日8時起停水21小時。

水利局表示，這次停水受影響總戶數達6萬5393戶（含直供戶數2527戶）。屆時將設置13處臨時供水站及機動水車待命，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水協助送水。