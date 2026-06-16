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國防部復興崗工程狂排廢水 下游農民怒：罰不怕、不排除包圍工地

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
陳姓民眾拍下水圳遭汙染的照片。圖／讀者提供
陳姓民眾拍下水圳遭汙染的照片。圖／讀者提供

台北市國防部復興高校區近期施作宿舍統包工程，不料，卻遭附近居民指出，工地廠商自5月份開始違規排放廢水，汙染當地溪流及灌溉水源，就連環保局開罰四次也無動於衷，議員張斯綱也協助陳情，嚴懲之外也要研議停工可行性。

復興崗營區職務宿舍新建統包工程於2023年底起動工，基地位於台北市北投區復興崗、國防大學旁，完工後提供300戶職務宿舍，為地上19層、地下3層建築，造價21億元。

陳情人陳先生表示，工地從5月份開始違規排放廢水，原先是少量排放，但最近卻愈來愈大，汙染當地水磨坑溪及支流灌溉水源，讓下游關渡平原農民苦不堪言，農民今年5月起多次向工區反映，台北市環保局也已開出4張罰單，但狀況不僅未改善。

他質疑，近期更變本加厲「兩天一排」，農民憤而向張斯綱陳情，揚言再不改善就要包圍工地抗議，認為造價21億元的工程，一般的罰款他們都沒有影響，主要是要停工，營造商才會怕。

張斯綱表示，復興崗校區旁職務宿舍新建工程因沉砂設施規劃不足，逢雨就會大量泥沙隨排水系統進入關渡平原影響農作物，雖然樂見國防部改善官兵居住環境，但任何公共工程都不應該以犧牲地方環境與農民權益作為代價。

張斯綱說，遺憾的是居民陳情、環保局多次稽查及裁罰後，問題卻沒有獲得有效改善。近期居民甚至反映排放情況更加頻繁，代表施工單位並沒有真正落實改善措施。要求環保局將本案列為重點稽查對象，如果後續再發生排放污水情形，應依法從嚴以最高裁罰來處理，並研議停工的可行性。

環保局表示，本案接獲民眾陳情6件、稽查計11件，依照水污法告發2件。主要於5月14日查獲該工地工區的泥漿水雖經沉澱池處理，但效能不足，致廢水溢流汙染水體，經告發並限期於5月18日前改善。不過6月5日現場稽查時，該工區沉澱池處理效能仍不足，致廢水溢流汙染水體，進行第2次告發並限期前改善。

環保局表示，在6月11日現場查核，工區已清除沉澱池淤泥，並於6月13及15日前往稽查，已無汙染情事。後續將於基礎工程完成前，主動不定期前往稽查，以維護環境品質。

支流灌溉水源被汙水染成灰色。圖／讀者提供
支流灌溉水源被汙水染成灰色。圖／讀者提供

國防部 農民 宿舍

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