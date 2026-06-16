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議員怒批大貨車開進淡海新市鎮釀風險 交通局：3個月內完成評估調整

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩昨辦理會勘，怒批交通局消極。記者黃子騰／翻攝
新北市議員鄭宇恩昨辦理會勘，怒批交通局消極。記者黃子騰／翻攝

淡江大橋自5月12日通車至今已滿1個月，但大型車進入淡海新市鎮後引發通行安全疑慮，新北市議員鄭宇恩昨至淡水區後洲路一段會勘，要求交通局立即針對狹窄道路及學區周邊禁止大貨車通行。交通局表示將在三個月內完成評估及做整體性調整。

新北市議員鄭宇恩指出，後洲路一段自濱海路起至新市二路口，路寬僅約6米，卻是雙向通行道路。大貨車行經相當頻繁，且該路段路型彎曲具有坡度，加上道路寬度不足，大貨車通過時多半都超過車道中線行駛，對對向車輛、行人都造成嚴重壓迫，現場也可見地面明顯煞車痕、水溝蓋遭重車輾壓損壞、行人號誌遭撞毀等情形，顯示交通安全有極大風險。

鄭宇恩指出，早在4月底淡江大橋通車前，就已提醒交通局應預先規劃淡海新市鎮周邊大型車輛通行動線及管制措施，尤其學校周邊及敏感路段，5月市政總質詢時也再次提醒。但交通局從一開始提不出明確方案，到如今地方已經具體提出應優先針對狹窄道路、學區周邊禁行大貨車，卻反而推說要等新市鎮整體檢討後再一併處理，形同繼續拖延。

鄭宇恩怒批，會中交通局甚至提出由警方在路口勸導大貨車改道的做法，「根本是把行政責任推給基層員警，也把用路安全當成兒戲。」交通局已經失去超前佈署的先機，不能連亡羊補牢都拖延，優先讓大貨車避開狹窄、敏感路段及學區周邊，不要再讓居民用生命替交通局的消極拖延承擔風險。

與會居民不滿地說，後洲路一段本就不適合大型車頻繁行駛，現在每天見大貨車進出，居民生活在恐懼之中，難道一定要等發生事故市府才願意處理？

新北市交通局交通安全科科長李友欽回應表示，交通局是針對整個淡水地區在淡江大橋通車後的大貨車管制區域，做一個整體性的考量與調整。以前的管制區域集中在人潮較多的地方，但隨著新市鎮的蓬勃發展，管制區域也需要重新檢討是否擴大範圍，以及行駛路線是否調整。

李友欽表示，昨天會勘時交通局有提出短期的交通安全改善設施，但現場並無共識。交通局會加速收集資料並簽辦，根據通車後的實際行車狀況資料來做進一步的規劃，並在三個月內完成完整的評估，盡快召開會議並找大家來商討哪些地方需要調整。

淡江大橋通車後，大貨車頻繁開進淡海新市鎮後洲路一段。記者黃子騰／翻攝
淡江大橋通車後，大貨車頻繁開進淡海新市鎮後洲路一段。記者黃子騰／翻攝

大貨車會車時常超過中線，對對向車造成安全疑慮。記者黃子騰／翻攝
大貨車會車時常超過中線，對對向車造成安全疑慮。記者黃子騰／翻攝

號誌疑遭大車撞壞。記者黃子騰／翻攝
號誌疑遭大車撞壞。記者黃子騰／翻攝

路邊水溝蓋疑遭重車壓壞。記者黃子騰／翻攝
路邊水溝蓋疑遭重車壓壞。記者黃子騰／翻攝

淡江大橋

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