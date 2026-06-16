北市焚化爐邁入30年 議員促：轉型參考日本「都會親善公園」

台北市三座垃圾焚化廠當中，內湖、木柵都已超過30年，北投廠也達27年。北市議員林世宗今赴北投焚化廠考察，提到三座廠的歲修及技術精進，特別是北士科園區二期僅臨北投廠，應該打造共榮共好的場域。環保局表示，現階段北投是增加周邊綠化，以及回饋地方、生態教育，會是未來精進方向。

北投垃圾焚化廠副廠長陳正守介紹，北投廠雖然為三座廠站內最晚興建，但是每日的垃圾處理量達1800噸，比木柵廠900噸、內湖廠500噸高。北投廠於民國108年建立底渣自篩處理機制，內進篩分設備及作業流程，確保焚化再生粒料品質，統計114年底渣產生4萬7849公噸，自篩率達到100%，在相關回收利用收入可達690多萬元。

他說，飛灰需要透過水洗除鹽，以提高再利用可行性，「若沒有將氯離子排除，恐會造成相關設備容易腐蝕、損壞。」且根據再利用廠商的規範，將含氯量降低到所需要的數值，像是水泥需要降低到1％、熱處理則是3%。目前兩者的再利用數值都符合環境部規範。

林世宗說，焚化爐使用周期是30年，現在內湖、木柵都已超過，北投也即將邁入30年，環保局要提出相關的歲修或設備精進。特別是，北士科第二期，緊鄰北投廠的福國路，為了考量整體發展性，應該也要仔細規畫。

同時，他也說，過往去參考日本的垃圾處理廠，都是設立在都會區，旁邊甚至是住宅，但是周邊規畫成親善公園類型，建議環保局朝這方向邁進。

環保局長徐世勲說，北市三個焚化廠燃燒的空氣品質符合法規外，重金屬檢出物也都低於標準，議員提到未來焚化廠也會是北士科一環，現階段北投是增加周邊綠化，以及回饋地方、生態教育，因此都會是未來精進方向。

不過，他也坦言日本的模式是各地都有小型焚化廠，但北市是三座負擔整個台北市，這一部分也是環保局未來研究的內容。

針對歲修部分，徐世勲說，北投廠雖然是新設，但是垃圾處理量卻是另外兩座最大，會依照設備使用情況來修繕。

飛灰水洗作業。記者邱書昱／攝影