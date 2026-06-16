三鶯線添藝術亮點 臺北大學站「匯聚．流轉」亮相

新北捷運三鶯線通車腳步接近，新北市捷運局今天在三鶯線臺北大學站舉辦公共藝術開箱儀式，由新北市副秘書長龔雅雯揭幕，以「初衷」、「匯聚」及「流轉」為主題的公共藝術作品正式亮相，邀集國內外3位藝術家共同創作，展現三鶯地區多元文化底蘊，未來也將成為民眾搭乘捷運時的新亮點。

龔雅雯表示，三鶯線於6月7日順利完成履勘，不僅工程品質受到重視，車站文化景觀及公共藝術也是城市美學的重要指標。三鶯地區擁有豐富的人文與藝術能量，包括陶瓷文化、客家文化及原住民族文化等元素，都透過藝術創作融入車站空間，讓捷運站不只是交通節點，更成為展現地方特色的流動美術館。

她指出，此次臺北大學站公共藝術作品「匯聚．流轉」，由國內藝術家黃敬中、原住民藝術家伊祐噶照，以及義大利藝術家Luca Barberin共同創作，透過不同媒材與藝術語彙展現文化交會與流動意象，帶給旅客豐富的視覺體驗。

捷運局表示，三鶯線以「站站有特色」為理念，全線共設置7件立體公共藝術及5件延伸AR虛擬作品，並結合繪本故事「笑瞇瞇的約定」，由角色「小淘氣」與「卡麥啦」串聯各站主題，打造兼具童趣與在地特色的藝術廊帶。其中臺北大學站以「匯聚．流轉」為主題，展現三鶯地區文化匯集與世代傳承的精神。

捷運局長李政安表示，今天開箱活動也安排民眾體驗流沙瓶DIY，透過互動方式感受藝術創作樂趣。未來三鶯線通車後，民眾除可享有便捷交通服務，也能在日常通勤過程中欣賞公共藝術作品，感受藝術與生活融合的魅力，進一步提升軌道建設的人文價值與城市品牌形象。

新北捷運三鶯線臺北大學站公共藝術作品「匯聚．流轉」今揭幕，由國內外3位藝術家共同創作，展現三鶯地區多元文化特色。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線臺北大學站公共藝術作品「匯聚．流轉」今揭幕，由國內外3位藝術家共同創作，展現三鶯地區多元文化特色。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線臺北大學站公共藝術作品「匯聚．流轉」今揭幕，由國內外3位藝術家共同創作，展現三鶯地區多元文化特色。圖／新北市捷運局提供