台派咖啡廳遭稽查批北市府「政治追殺」 衛生局：兩度缺失列管改善

北市大安區一間咖啡廳業者抱怨昨下午遭衛生局突襲稽查，由於該店家自稱「台派店家」政治立場明顯，業者指出去年大罷免期間也被市府稽查2次，「很難不想到與政治追殺有關。」衛生局否認強調，該店家去年稽查也有缺失因而被列管，昨去稽查也同樣查獲有缺失要求限期整改，若複查不合格最高可處2萬元。

業者指出，昨天下午店內突然有衛生局人來稽查，詢問原由「他說所有世大運贊助者都有查。我們不知道世大運是什麼，所以不是這個理由吧？（後來才知道世大運是2017年的事，我們兩年半前才來台灣）」

業者表示，當場質疑為什麼附近店家只有我們被查，結果稽查人員回覆是照著上面給的名單查。更質疑在去年大罷免期間也曾在兩周內被稽查兩次，「很難不想到與政治追殺有關。」貼文一出在社群上引發討論。

由於該店家也在標籤上標記稱是「台派店家」，而實際查看除了發產品、咖啡相關文章外，也有不少發放台派物資貼文、百工百業挺軍購、同意罷免等相關貼文，也有不少網友力挺「國民黨城市治理就是搞戒嚴」、「可能太護台，他不喜歡」、「愛台灣所以國民黨的人都不喜歡吧」。

據了解，該店是去年衛生局針對世壯運周邊商家抽查，有缺失而被列管，並非世大運。衛生局表示「115年台北市公有市場及公共飲食場所輔導查核計畫」針對公有市場攤商、百貨公司美食街餐飲業者、大型活動報備攤販及8類大型供餐餐飲業者查核，而前1年如查獲相關缺失第2年會進行列管。

衛生局說，昨天派員前往該店稽查，現場查有未出示從業人員教育訓練紀錄及體檢報告等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者6月22日前改善，期屆複查如仍不符規定，依違反「食安法」規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。