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新北102場養豬場 辦重大豬病兵推 建構堅實防疫網

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影
新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影

新北市有102場養豬場，其中49場是廚餘養豬，面對國際上韓國、菲律賓非洲豬瘟疫情蔓延，及近期大陸爆發SAT-1 型口蹄疫的雙重威脅，新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。

今天的演練集結農業部防檢署、獸醫所、新北市政府16局處、區公所、新北市肉品市場等單位百餘人進行重大豬病模擬防範演練。推演涵蓋「整備期嚴密稽核」、「應變期迅速反應」與「復原期重建規畫」，全面強化橫向防護網，務求讓各項防疫工作精準到位，將疫災風險降至最低，守護產業與市民食品安全。

四大情境模擬，包含「養豬場違法使用廚餘餵養」、「店家販售不明來源或無屠宰合格章的肉製品」、「養豬場豬隻發生水泡、跛行等疑似口蹄疫症狀」及「肉品市場發生疑似非洲豬瘟案例」等情境進行演練，包含養豬廚餘溫度與影像監視系統（AIoT）、廚餘運輸車輛加裝GPS、進出養豬場QR實名制等新措施查核，每一種情境皆有不同應變作為，較以往單一情境演練更為務實，希望面對國內外複雜的疫情時，各相關局處皆能迅速精準反應，切斷疫病傳染途徑。

防檢署台中副分署長賴敏銓分享去年處理非洲豬瘟的實務經驗，他說，對疫情要防患未然，設想多情境進行演練是正確防疫作為，有助於提升實戰應變能力。

面對國際上韓國、菲律賓非洲豬瘟疫情蔓延，及近期大陸爆發 SAT-1 型口蹄疫的雙重威脅，演練加入「類口蹄疫症狀」的緊急處置項目。當養豬場豬隻出現水泡、跛行等疑似症狀時，動保處嚴格要求「特約獸醫師」必須落實防疫通報機制，24小時內立即通報，違者將面臨同時違反「動物傳染病防治條例」第17條第1項與「獸醫師法」第13條兩項法規，最高可裁處100萬元罰鍰。接獲疑似案例通報，動保處將立即啟動移動管制、拉起封鎖線並採樣送驗，務求在「黃金24小時」內確認病原，啟動最迅速的應變處置，全面阻斷病毒擴散。

新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影
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新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影
新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影

新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影
新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影

新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影
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新北市府今舉辦「重大豬病災害防救兵棋推演」，採更務實的實戰化「四大情境」模擬，場景逼真。記者王慧瑛／攝影
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養豬場 口蹄疫 非洲豬瘟

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