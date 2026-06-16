新莊地藏庵文武大眾爺聖誕 劉和然參拜祝壽求地方平安

新北市新莊地區年度宗教盛事登場，適逢農曆五月初二文武大眾爺聖誕，新莊重要信仰中心新莊地藏庵舉行隆重三獻祝壽祭典，新北市副市長劉和然代表市府前往參拜祝壽，祈求合境平安、市民安居樂業，並感謝廟方長期投入公益慈善，回饋地方不遺餘力。

劉和然表示，新莊地藏庵多年來除肩負地方信仰中心角色，也積極投入社會公益。警政方面，今年與慈祐宮、武聖廟共同捐贈市府3輛警用巡邏車，地藏庵並加碼捐贈110萬元遶境勤務補助款，協助添購勤務裝備，提升警察執勤與巡防能量；教育方面則持續提供獎助學金，今年捐助金額超過173萬元，共有257名學生受惠，為地方注入正向力量。

民政局長林耀長表示，俗話說「一府二鹿三新莊」，新莊是北台灣最早開發的地區之一，擁有深厚歷史文化底蘊。創建逾260年的新莊地藏庵，是地方重要信仰中心，每年農曆五月舉辦的新莊大拜拜，更是北台灣知名宗教盛事，吸引各地信眾前來共襄盛舉。

民政局指出，今年新莊地藏庵大眾文化祭自農曆4月29日起展開為期3天系列祭典活動，依循傳統舉行「暗訪」、「日巡」及遶境等儀式。其中官將首出陣前須遵守齋戒規範，並透過請神開光儀式賦予神聖意涵，展現信眾對宗教文化的敬重，也讓地方傳統祭典得以持續傳承，凝聚社區情感與文化認同。

新北市副市長劉和然今前往新莊地藏庵參加文武大眾爺聖誕三獻祝壽祭典，祈求地方平安、市民安居樂業。圖／新北市民政局提供