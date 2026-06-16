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新莊地藏庵文武大眾爺聖誕 劉和然參拜祝壽求地方平安
新北市新莊地區年度宗教盛事登場，適逢農曆五月初二文武大眾爺聖誕，新莊重要信仰中心新莊地藏庵舉行隆重三獻祝壽祭典，新北市副市長劉和然代表市府前往參拜祝壽，祈求合境平安、市民安居樂業，並感謝廟方長期投入公益慈善，回饋地方不遺餘力。
劉和然表示，新莊地藏庵多年來除肩負地方信仰中心角色，也積極投入社會公益。警政方面，今年與慈祐宮、武聖廟共同捐贈市府3輛警用巡邏車，地藏庵並加碼捐贈110萬元遶境勤務補助款，協助添購勤務裝備，提升警察執勤與巡防能量；教育方面則持續提供獎助學金，今年捐助金額超過173萬元，共有257名學生受惠，為地方注入正向力量。
民政局長林耀長表示，俗話說「一府二鹿三新莊」，新莊是北台灣最早開發的地區之一，擁有深厚歷史文化底蘊。創建逾260年的新莊地藏庵，是地方重要信仰中心，每年農曆五月舉辦的新莊大拜拜，更是北台灣知名宗教盛事，吸引各地信眾前來共襄盛舉。
民政局指出，今年新莊地藏庵大眾文化祭自農曆4月29日起展開為期3天系列祭典活動，依循傳統舉行「暗訪」、「日巡」及遶境等儀式。其中官將首出陣前須遵守齋戒規範，並透過請神開光儀式賦予神聖意涵，展現信眾對宗教文化的敬重，也讓地方傳統祭典得以持續傳承，凝聚社區情感與文化認同。
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