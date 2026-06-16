孩子發展遲緩免驚慌 新北7區早療社區資源中心提供諮詢

新北市社會局統計，至115年4月止有逾1萬7千名發展遲緩幼兒，為關懷發展遲緩兒童及其家庭的療育、福利與社會參與需求，委託民間辦理7區早期療育社區資源中心，就近提供專業服務與支持，並定期舉辦多元活動，協助家庭增進親子互動，豐富幼童發展經驗。

7處早期療育社區資源中心，為發展遲緩兒童及其家庭提供個案服務、社區療育、親職指導及學前啟蒙、親職講座、親子活動、社區宣導等，讓家長可以就近諮詢，使早期療育服務更為全面及在地化，地點分別在淡水、三重、板橋、 三峽、中和、新店及汐止等區。

其中，第3區早資中心日前辦理親子感統團體遊戲，邀請2至4歲發展遲緩幼兒及家長參加，由學前巡迴輔導教師戈良惠擔任講師。講師擁有豐富學前特殊教育經驗，帶領家長學習善用自身肢體與生活中物品，透過親子互動遊戲刺激幼兒前庭覺、本體覺與肢體協調能力，讓家長在家中也能輕鬆練習。

社會局表示，小宇是注意力不集中過動症的孩子，容易分心、活動量大且衝動控制較弱，常無法專注，在親子感統團體活動中，透過暖身歌謠、走跑停、爬行、跳躍、滾翻等肢體互動，小宇逐漸學會等待及控制，專注力明顯提升，並主動說再一次，媽媽學習用溫和語言引導，也感受到孩子更願意聽指令，專注時間也增加。

戈良惠表示，嬰幼兒學習出於自然與本能，會以輕鬆、彈性的方式，運用身體與多感官進行環境探索，透過大腦刺激與感覺系統的整合，認知自己和環境與他人間的關係，學習解決問題的技巧，提升自我能力與自信。父母能用「一起玩」提高孩子興趣、促發學習動機，透過親子間身體互動與引導，孩子會有明顯進步，也提醒家長若發現孩子動作或互動有明顯困難，要早尋求專業評估。

新北市社會局長李美珍表示，6歲以前是兒童發展關鍵期，3歲前大腦可塑性最高，家長是孩子的重要領航員，透過遊戲互動能建立良好親子關係，促進孩子健康發展。新北市兒童健康發展中心提供0至6歲發展諮詢、家庭支持與資源連結，歡迎電洽2955-0885，各區早資中心也提供相關服務。