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「生生喝鮮奶」登國際舞台！蔣萬安WCS分享政策 推手闕枚莎感動見證

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安昨天下午出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北推動過程。（北市府提供）
北市長蔣萬安昨天下午出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北推動過程。（北市府提供）

北市蔣萬安昨天出席「2026 WCS 世界城市高峰會（World Cities Summit）」，下午演說與國際城市代表分享台北市「生生喝鮮奶」政策成功經驗。北市議員闕枚莎表示，當年她關乎孩子健康成長的提案，如今躍上國際舞台，感動表示這不僅是市府團隊的榮耀，更是台北市學童福祉的重大里程碑。

闕枚莎說「生生喝鮮奶」政策的推動過程充滿挑戰。她舉例，日本每日營養午餐一瓶牛奶政策，10多年來，讓男生平均身高多9.1公分，女生平均多5.4公分，看到日本的孩子越來越高，甚至籃球還打進了奧運。她的初衷就是讓台北市的孩子不能輸在起跑線上，當時也就是因為日本這一個例子，讓萬安市長深受感動，說服他推動政策。

闕說，蔣萬安市長演講中指出的核心難題「鮮奶從農場運送到學生課桌」，高度依賴完善的冷鏈技術。過去，學校與家長最擔憂鮮乳的保冰與保鮮問題，以及隨之而來的食安隱憂與校方行政負擔。

有「牛奶阿姨」封號的闕枚莎說，她與團隊深入基層，發放並分析上千份問卷，聽到家長的真實需求，歷經無數次議會提案，於2024年10月正式提出創新解方：倡議將「數位鮮奶兌換券」與台灣密度極高的便利超商結合。此提案獲得蔣萬安市長的高度重視與全力支持，也成功克服了執行面最大的障礙。

「當市長在台上特別提起這項政策時，看著轉播影片，我真的感動到紅了眼眶。」闕枚莎說，如今「生生喝鮮乳」已從美好的願景，落實為台北市的驕傲。政策上路至今，創下亮眼成績，不僅讓國際社會看見台北市照顧學童的用心，截至目前發放總量累計已發放約 650 萬盒鮮奶，受實質嘉惠台北市超過20萬名學生。

蔣萬安 牛奶 北市

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