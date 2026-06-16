「生生喝鮮奶」登國際舞台！蔣萬安WCS分享政策 推手闕枚莎感動見證

北市長蔣萬安昨天出席「2026 WCS 世界城市高峰會（World Cities Summit）」，下午演說與國際城市代表分享台北市「生生喝鮮奶」政策成功經驗。北市議員闕枚莎表示，當年她關乎孩子健康成長的提案，如今躍上國際舞台，感動表示這不僅是市府團隊的榮耀，更是台北市學童福祉的重大里程碑。

闕枚莎說「生生喝鮮奶」政策的推動過程充滿挑戰。她舉例，日本每日營養午餐一瓶牛奶政策，10多年來，讓男生平均身高多9.1公分，女生平均多5.4公分，看到日本的孩子越來越高，甚至籃球還打進了奧運。她的初衷就是讓台北市的孩子不能輸在起跑線上，當時也就是因為日本這一個例子，讓萬安市長深受感動，說服他推動政策。

闕說，蔣萬安市長演講中指出的核心難題「鮮奶從農場運送到學生課桌」，高度依賴完善的冷鏈技術。過去，學校與家長最擔憂鮮乳的保冰與保鮮問題，以及隨之而來的食安隱憂與校方行政負擔。

有「牛奶阿姨」封號的闕枚莎說，她與團隊深入基層，發放並分析上千份問卷，聽到家長的真實需求，歷經無數次議會提案，於2024年10月正式提出創新解方：倡議將「數位鮮奶兌換券」與台灣密度極高的便利超商結合。此提案獲得蔣萬安市長的高度重視與全力支持，也成功克服了執行面最大的障礙。

「當市長在台上特別提起這項政策時，看著轉播影片，我真的感動到紅了眼眶。」闕枚莎說，如今「生生喝鮮乳」已從美好的願景，落實為台北市的驕傲。政策上路至今，創下亮眼成績，不僅讓國際社會看見台北市照顧學童的用心，截至目前發放總量累計已發放約 650 萬盒鮮奶，受實質嘉惠台北市超過20萬名學生。