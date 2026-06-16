打造循環經濟 劉和然赴德取經

新北市副市長劉和然近日率團赴德國考察循環經濟，參訪全球循環經濟龍頭「瑞曼迪斯」利佩園區及赫德海姆焚化廠，汲取廢棄物資源化與能源化經驗。

新北環保局表示，市府近年積極推動焚化廠升級與「轉廢為能」政策，二○二五年三座焚化廠共處理九十一點八萬公噸廢棄物、發電四十九點九萬MWh，足供十點三萬戶家庭全年用電，並規畫興建木質家具固體再生燃料廠，提升資源循環效益，朝減廢、淨零與循環經濟目標邁進。

環保局指出，瑞曼迪斯利佩園區由發電廠廠長接待，介紹德國推動循環經濟的多元實踐模式，包括混合廢棄物（建築類）分選、有機廢棄物堆肥處理，以及電動車退役電池二次利用儲能系統等，展現廢棄物資源化的高度整合能力。

德國瑞曼迪斯利佩園區內的電動車退役電池二次利用儲能系統。圖／新北市環保局提供

一行人參訪瑞曼迪斯，見證木質廢棄物轉化為再生原料，及電動車汰換的電池再利用作為儲能設備；赫德海姆焚化廠透過焚化餘熱供應社區暖氣，並推動以綠氫逐步取代化石燃料。

環保局長程大維表示，透過技術整合讓廢棄物蛻變為具有價值的再生資源，正是新北推動循環經濟的關鍵路徑。在廢棄物部門減碳策略上，新北已轉向科技治理，首創「焚化再生粒料追蹤管理平台」，掌握再生資源流向；未來更將規畫導入ＡＩ與大數據分析，作為公共工程決策依據，強化大眾對再生建材的信心。

程大維表示，德國在廢棄物能源化及低碳轉型方面的實務作法，值得借鏡；廢棄物不再只是待處理的負擔，而是可再利用的能源資源。環保局強調，新北將持續對接國際趨勢，推動循環採購，並加強電子廢棄物高值化回收，透過公私協力建構完善的循環材料市場。