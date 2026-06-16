原址升級 北市中正區心衛中心揭牌

全台首座中正區心理衛生中心成立廿六年，昨原址升級揭牌，整合自殺防治中心、聯合醫院提供快速銜接服務，北市副市長李泰興預告，北市其他心衛中心持續升級，目標是區區有心衛中心。至於人才、場地荒，衛福部次長莊人祥也允諾會研議協助。

中正區心衛中心創立於二○○○年，經整修後昨重新啟用。北市衛生局心理衛生科長江曉娟表示，有些心衛中心社工及關訪員因個人職涯規畫，或想返鄉等因素，流動率偏高，北市府透過人力銀行、校園多元招募心衛中心人力，也以敘薪方式，讓業界人才能採認過去年資、優良考績等，底薪能直接往上加。

江當場向出席揭牌的莊人祥表達，希望中央提高布建心衛中心補助，尤其北市場地相對難找、費用高，今年起心衛中心修繕費雖提高補助至五百萬，仍杯水車薪。以內湖心衛中心為例，整體裝修費就高達兩千多萬，盼中央能給予補助。

北市衛生局長黃建華坦言，北市寸土寸金，持續盤點公有空間，依衛福部人口規畫，北市需要布建到九區心衛中心，中正心衛中心是第六間，後續計畫在中山、內湖區設立，朝「一區一心衛」目標邁進。

莊人祥表示，衛福部重視國人心理健康，民眾面臨生活壓力、家庭負擔、職場挑戰及後疫情時代的身心調適，這不僅是個人議題，更關係家庭、社會、國家，相關補助訴求會帶回衛福部研議。