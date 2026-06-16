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奇怪標線 人行道挨批像塗鴉、神秘空格罰單陷阱

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導
蔣市府推動人本交通，營造行人友善空間，議員點出標線型人行道與自行車道滿是亂象，許多道路缺乏完整規畫。圖／議員林延鳳辦公室提供
蔣市府推動人本交通，營造行人友善空間，議員點出標線型人行道與自行車道滿是亂象，許多道路缺乏完整規畫。圖／議員林延鳳辦公室提供

北市府推人本交通，今年新增及改善九公里標線型人行道，議員反映現有規畫亂象多，如一整排機車格中出現「神秘」空格成罰單陷阱；多路段標線像塗鴉民眾霧煞煞；更有標線畫溝蓋上，讓長者助行杖卡住。市府回應，將滾動檢討。

民進黨議員林延鳳、顏若芳、參選人劉品妡、郭凡昨開記者會指出，中山區農安公園周邊有一排停車格中間出現一個「神秘」空格，先前質詢市長蔣萬安，蔣也以為是大型重機停車格，其實該處畫有禁止停車，民眾誤停恐被開單；士林區大南路的圓環交通標線也車禍頻傳，一旁超商前畫設大面積標線型人行道，民眾臨停買東西就被舉發。

中山區農安公園周邊有道路邊線前後接連停車格，中間出現一個「神秘」空格，該處有畫設禁止停車，若民眾誤停恐被開單。圖／議員顏若芳辦公室提供
中山區農安公園周邊有道路邊線前後接連停車格，中間出現一個「神秘」空格，該處有畫設禁止停車，若民眾誤停恐被開單。圖／議員顏若芳辦公室提供

議員調閱數據統計，北市一九九九今年截至六月中，接獲與標線相關等交通陳情一千兩百多件，平均每天逾八件，陳情案件多。交通局交工處副處長黃惠如表示，針對個案路段都有掌握且持續與地方溝通、檢討並適時調整，去年市政滿意度調查，七成五市民肯定北市推動行人環境改善成果。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙表示，蔣市府上任後，積極做行人穿越線退縮，很多個案是設計時沒有做車輛運行軌跡的模擬與實測，他認為，北市缺乏明確人本交通規範，應整合各局處訂定統一的人本交通規畫規則，才能建立完整且一致的城市路網。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，標誌、標線畫設同意權幾乎在里長，若沒有取得里長同意，交通局根本不敢畫，導致「一點一點的奇怪加總，很多地點的標誌標線看起來很奇怪。」

人行道 林延鳳 蔣萬安

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