新北加碼婚育宅增至33%

新北市長侯友宜宣布加碼照顧婚育家庭，提高社宅中婚育宅比率優於國家方案百分之廿，提高到百分之卅三。新北市住都中心上月公布今年首波社宅招租，剛完工的板橋江翠社宅、土城員和社宅，分別有四十戶、十三戶作為婚育宅。新婚與育兒家庭普遍叫好，不過單身青年或無子家庭憂心，在保障名額排擠下，中籤率恐降低。

新北今年首批社宅招租上月底開跑，推出土城員和二號、板橋江翠二號等新完工社宅共二六五戶，另新莊副都心、新店斯馨二號及三峽國光一期部分房型因候補名單用罄，也一併納入聯合招租。

新北市府配合「住宅法」修法新增婚育宅制度，中央規定社宅須保留百分之廿供新婚及育兒家庭申請，新北進一步加碼至三分之一，希望透過住宅政策支持年輕世代成家生養，此次招租中，板橋江翠二號規畫四十戶婚育宅，土城員和二號有十三戶婚育宅。

城鄉局指出，除新增婚育戶申請類別，也持續保留育有二名以上未成年子女家庭的優先抽籤資格，透過雙軌支持機制，讓有實際育兒需求的家庭獲得更多協助。

住土城新婚的賴先生說，若能入住社宅，可減輕經濟負擔，能將更多資源投入孩子教育與照顧。板橋單身黃小姐則說，多年來申請社宅未曾中籤，如今婚育宅比率提高到百分之卅三，代表一般戶可抽名額縮減，中籤機率更低，支持照顧婚育家庭，希望別因此犧牲其他有居住需求者。