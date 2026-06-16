新北社宅睦鄰戶數 侯友宜：會超過現在

新北社宅量能增加，民代反映永和大陳都更不少回饋空間規畫為社宅，新北社宅睦鄰戶比率百分之五，鄰近的北市是百分之卅，建議新北市府應提高在地居民優先承租比率。市長侯友宜日前答詢允諾會依各地實際需求檢討調整，其中都更容積獎勵分回的社宅睦鄰戶比率「會超過現在」。

議員連斐璠指出，大陳地區七個更新單元中，有五個單元的公益回饋空間規畫社宅，這些空間多數是建商為取得更高的容積獎勵而來，可想見都更完成後將有更多人口移入，但永和地區向來公共設施不足，地方期待這些回饋空間能優先照顧在地需求。

連斐璠說，目前新北社宅睦鄰戶比率僅百分之五，若一處社宅提供廿戶，只有一戶優先保留給當地居民，永和房價高漲，新成屋每坪動輒百萬元，許多年輕人被迫搬離家鄉，到周邊行政區居住。

連認為，社宅政策推動多年，許多年輕人期待入住社宅，應重新檢討睦鄰戶比率，尤其永和這類人口稠密、房價高昂地區，應提高在地保障名額。

侯友宜說，隨著社宅逐漸被民眾接受，年輕人確實希望能在熟悉的生活圈居住並照顧家人，有必要重新檢討現行制度，若屬都更回饋取得的社宅資源，因具有回饋地方性質，在地優先比率應有調整空間，不僅永和，其他行政區也將一併檢討。不過侯也提到，北市百分之卅也有逐漸調低趨勢。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，睦鄰戶制度是早期推動社宅時，為降低地方對社宅的疑慮而產生的配套措施，社宅制度逐漸成熟、民眾接受度提高，是否仍需提高睦鄰戶比率值得討論。

彭揚凱說，社宅本質上是公共資源，分配原則應以居住需求為核心，而非以是否居住在社宅周邊作為優先條件，現行社宅針對弱勢族群及婚育家庭提供保障名額，若再提高睦鄰戶比率，恐壓縮其他有實際居住需求者的申請機會，與初衷未必一致。

新北城鄉局表示，近期社宅招租在五月公告，睦鄰戶仍依中央規範維持百分之五，將配合市府政策及地方實際需求研議調整。