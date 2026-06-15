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台北榮獲李光耀世界城市獎特別獎 蔣萬安出席WCS開幕與國際城市交流

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）出席WCS開幕與國際城市交流。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（中）出席WCS開幕與國際城市交流。圖／台北市政府提供

臺北市長蔣萬安15日上午受邀出席2026世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）開幕式，並與其他獲獎城市一同入座主桌，與來自各國城市領袖及國際組織代表共同參與盛會。

蔣萬安於現場與新加坡總理黃循財握手問候，新加坡西南區市長劉燕玲也特別致贈蔣萬安市長歡迎禮物，禮物以新加坡市中心「Downtown」城市風貌為主題，呈現新加坡融合藝術、自然、濱海景觀與城市地標的特色。

2026世界城市高峰會上午開幕式由新加坡總理黃循財進行主題演講，及新加坡國家發展部部長徐芳達（Chee Hong Tat）致歡迎詞，開幕典禮主題為「從願景到加速：在城市脈絡中落實國家政策」（From Aspiration to Acceleration : Implementing National Policies in Urban Contexts）。聯合國副秘書長兼人居署（UN-Habitat）執行長Anaclaudia Rossbach也出席本次世界城市高峰會，並將於下午場次發表主題演講。

此外，蔣萬安也前往臺北展間，與李光耀世界城市獎提名委員會主席蔡君炫博士，以及李光耀世界城市獎執行秘書、都市重建局建築與都市設計署署長Ms Yap Lay Bee交流。

臺北市以2026李光耀世界城市獎特別獎獲獎城市身分參與世界城市高峰會，除向國際展現臺北城市治理成果，也透過開幕式及展間交流，與各國城市及國際組織代表進行友好交流。

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