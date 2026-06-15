新加坡世界城市峰會 蔣萬安談鮮奶政策、AI科技廊帶

新加坡「世界城市峰會」今天登場，各國官員與業界代表出席。台北市長蔣萬安在開幕式與新加坡總理黃循財握手致意，出席講座時提及鮮奶政策與輝達進駐台北等議題，並表示台北打造科技廊帶，將成為下一代創新經濟的重要基礎。

世界城市峰會（World Cities Summit）14日至16日於新達新加坡會展中心登場，匯聚各國政府官員、業界與學界代表意見交流，多名台灣地方政府官員代表出席，包括蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政等人。

黃循財上午到場致詞，進場時與蔣萬安等現場人士握手互動。黃循財說，當世界面臨壓力時，城市往往最先受到衝擊，然而城市也是尋找解方的重要所在，在日益碎片化的世界裡，城市與城市之間的合作比以往更加重要；各國未必能在每項地緣政治議題上有共識，但城市可以找到共同點、交流務實做法。

台北市獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎。蔣萬安下午與新加坡國家發展部長徐芳達、倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）等人出席講座。蔣萬安以英文致詞，並提及推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」等政策。

蔣萬安認為，真正智慧的地方在於背後的系統，能確保零缺貨零浪費，更重要的是如果能順利配送鮮乳，也能在緊急情況下迅速配送物資，這是智慧城市轉化為城市韌性的時刻。

蔣萬安也提及輝達（NVIDIA）海外總部進駐台北。他說，輝達進駐不僅意味著工作機會與投資，更代表台北正藉此重新塑造城市未來。台北打造人工智慧（AI）科技廊帶，將成為下一代創新經濟的重要基礎；感謝李光耀世界城市獎評審委員會及主辦單位給予台北特別表揚，這份榮耀屬於數十年來付出的公務人員，更屬於台北市民。

蔣萬安昨天受訪時說，此行將與新加坡政府交流，包括參訪榜鵝數位園區，了解如何透過Open DigitalPlatform（ODP）平台，整合跨部會、跨局處。