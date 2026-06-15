深化防災連結 汐止區長帶隊參訪防災企業

面對極端氣候，如何自主防災很重要，汐止區公所目前已經完成32家防災企業簽署「防災企業合作備忘錄」，為了深化公私部門的連結，今(15)日，汐止區長林慶豐帶隊前往汐止在地企業胡連精密參訪，了解公司產品以及未來如何配合，一起防災。

汐止區長林慶豐表示，今天非常高興也很榮幸來到胡連精密的企業總部參訪，今天主要是防災企業的參訪，胡連精密其實跟防災也有重大的關連性，像代表性產品「保險絲盒系統」、「先進車輛輔助系統（ADAS）」、「電動車高壓連接器」等零件，都是協助汽車能夠「預防交通災難」、保護駕駛與行人生命安全的關鍵科技，這就如同公所在做災前預防一樣，都是在極端風險發生前進行管控，防患於未然。

林慶豐提到，最讓公所敬佩與感動的，是公司對「企業社會責任」的堅持與在地回饋，自從民國111年，胡連與汐止區公所簽署了「防災企業合作備忘錄」，每年積極參與在地的防災演練，給予公所防救災業務極大的支持，這份用心更榮獲了新北市政府於113年及114年頒發的企業防災感謝狀肯定，絕對是公私協力最模範的表現，也期盼雙方的防災夥伴關係能持續深化，有錢出錢、有力出力，公私部門一起，共同為汐止鄉親打造更安全、更永續的家園。

胡連精密公司永續發展處長潘素秋指出，公司就在汐止，社區跟公司是息息相關的，有關於防災，如果不去推進的話，影響的不止是胡連，而是周遭所有的好朋友，反過來說，周遭的好朋友如果發生問題也會影響到胡連，所以，公司善盡社會責任，對於在地事務當然都要盡一點心力，共同做好防災。