古蹟福佑宮整修3年完工 淡水媽祖風華再現

歷經長達3年的整修工程，淡水歷史悠久的市定古蹟「淡水福佑宮」，主殿大修工程終於宣告圓滿落幕，今(15)日上午，新北市政府民政局長林耀長、淡水福佑宮主任委員謝安棋，會同淡水區多位在地里長及地方仕紳，共同前往福佑宮參拜媽祖，正式宣告這座承載了近250年歷史的信仰中心重新開放，吸引大批虔誠信眾湧入，現場香火鼎盛、熱鬧非凡。

淡水福佑宮主委謝安棋指出，福佑宮自十多年前便開始籌備主殿的重修計畫。歷經漫長的申請與籌畫，整修工程前後歷時3年多，這次的整修工程極為繁複與鎖碎，核心原則就是堅持「原汁原味」的修舊如舊。在拆解前，建築師與監工單位已透過照相、繪圖等方式將廟宇細節完整記錄。施工過程中絕不「畫蛇添足」，若部分梁柱或建材因歲月摧殘無法再使用，也堅持依照原本的模樣、圖案與彩繪重新打造並安裝回去，成功保留了古蹟最原始的歷史靈魂。

此外，高達1億5,000萬元的龐大整修總經費，福佑宮並未向政府機關申請任何補助，全數由社會各界善信大德「一塊錢、一塊錢」齊心捐助而成。謝主委感性表示，這充分展現了信眾對媽祖最虔誠的信仰與熱忱，由衷感謝大家合力為媽祖整修宮殿。

新北市政府民政局長林耀長表示，淡水福佑宮擁有將近250年的悠久歷史，是地方極為珍貴的市定古蹟。自112年封閉整修以來，各界都非常關心，終於在今日重新開放。信眾一走進廟宇，就能立刻感受到整修後宮殿的全新氣象，不僅完美恢復了古蹟原有的歷史面貌，更提供了一個兼具觀光、文化欣賞與宗教參拜的優質聖地。

林耀長也特別代表新北市長侯友宜轉達謝意。他指出，福佑宮雖然在過去3年間投入了巨額經費進行古蹟整修，但對於地方的公益慈善、社會教化、以及長輩的「共餐」服務，依然持續不斷地投入與支持，從未間斷，特別感謝福佑宮以及所有善信大德的攜手護持，因為有福佑宮這股安定的社會力量，才讓新北市市民、尤其是淡水地區的鄉親，能夠在此「安居樂業」。