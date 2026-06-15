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木地板鐵釘凸起危險 汐止內溝溪涼亭地平整頓

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
內溝溪步道觀賞亭地面重新整頓，讓整體環境安全也更舒適。圖／觀天下有線電視提供
內溝溪步道觀賞亭地面重新整頓，讓整體環境安全也更舒適。圖／觀天下有線電視提供

汐止區內溝溪沿岸生態很好，尤其每年櫻花盛開吸引好多賞花人潮，不過在賞螢步道口的涼亭，因為原本木板地面時間久了，再加上汐止多雨出現腐蝕損壞，甚至鐵釘凸起，走起來很危險，所以立委廖先翔協助整理地平，現在完工了，平坦好走也更安全。

忠山里長吳國全說，內溝溪步道的觀賞亭地點非常適中，附近居民常來這邊活動，比較美中不足的是地板原先都是用木板做的，時間一久凹凸不平，長輩很容易不小心跌倒受傷，更不安全的是鐵釘外露，更容易造成腳的受傷，很感謝立委廖先翔協助，也謝謝市府水利局聽到里民共同的心聲，同意將地板換掉改成水泥地，民眾都覺得好走多了。

內溝溪沿岸生態環境不錯，成為附近居民的後花園，每天都有很多人會到這裡走走，在之前將賞螢步道從原本地磚縫隙大不好走的地面，改為水泥步道後，獲得不少散步民眾好評，另外，一旁也增設無障礙坡道，至於景觀平台也有不少民眾會散步經過，到底下的內溝溪步道，沿路走累了也可以坐著休憩，現在全新地平做好了，今(15)日立委廖先翔也特地到現場關心使用狀況。

立法委員廖先翔表示，汐止忠山里緊鄰新北跟台北交界的內溝溪，在水患整治後，變成非常重要的天然資源，提供民眾遊憩，因此，吳里長這幾年陸陸續續把整段步道串連，在前幾年就先協助將賞螢步道建置完成，包括櫻花樹等等生態的植批都做好了，至於在步道中間要銜接底下內溝溪步道的平台，原本的木棧道平台，但是因為汐止多雨潮濕常常損壞，造成民眾經過時的危險，甚至木板壞掉鐵釘外露，增加意外的風險，因此，後續就把平台地面重新整頓，讓整體環境安全也更舒適。

賞螢 廖先翔 汐止

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